Zee5 के बाद IMDb पर भी ‘सतलज’ को झटका, आखिर क्यों उठ रहे सवाल?
दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलज’ पहले Zee5 से हटाई गई और अब IMDb से इसकी रेटिंग भी गायब हो गई। पहले फिल्म की रेटिंग 9.5 दिख रही थी। इसके बाद फिल्म की टीम और सोशल मीडिया यूजर्स IMDb के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं।
In Short
- ‘सतलज’ की IMDb रेटिंग पहले 9.5 दिख रही थी, लेकिन बाद में अचानक गायब हो गई।
- फिल्म कुछ दिन पहले Zee5 से भी हटा दी गई थी, जिसके बाद पहले से ही विवाद चल रहा था।
- फिल्म की टीम अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है और रेटिंग हटाने की वजह पूछ रही है।
Satlaj IMDb rating: दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलज’ को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले यह फिल्म Zee5 से हटा दी गई थी। अब IMDb से भी इसकी रेटिंग गायब हो गई है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग नाराज दिख रहे हैं। फिल्म से जुड़े लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर रेटिंग क्यों हटाई गई।
पहले 9.5 रेटिंग दिखी, फिर हट गई
मंगलवार तक IMDb पर फिल्म ‘सतलज’ की रेटिंग 9.5 दिख रही थी। इसे सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल बताया जा रहा था। लेकिन बुधवार को यह रेटिंग अचानक गायब हो गई। इसके बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए।
फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने भी X पर इस बात पर नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा कि कल तक रेटिंग 9.5 थी और आज गायब हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि वह पहले भी IMDb की रेटिंग पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन इस मामले के बाद उसके सिस्टम पर और सवाल खड़े हो रहे हैं।
फिल्म की टीम भी रह गई हैरान
फिल्म के को-राइटर नीरेन भट्ट ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि IMDb ने रेटिंग क्यों हटाई। उन्होंने कहा कि उन्हें तो यह भी साफ नहीं था कि फिल्म कब रिलीज होगी और कब हट जाएगी। अब IMDb की रेटिंग भी हटा दी गई, लेकिन वजह किसी ने नहीं बताई।
नीरेन भट्ट ने कहा कि अगर किसी को फिल्म से कोई परेशानी है, तो उस पर खुलकर बात होनी चाहिए। बिना कुछ बताए फिल्म हटाना सही तरीका नहीं है।
सोशल मीडिया पर भी मचा बवाल
सोशल मीडिया पर भी कई लोग इस मामले पर अपनी बात रख रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने फिल्म के कई रिव्यू पढ़े हैं और सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। कई लोगों ने IMDb पर दिख रही पुरानी रेटिंग के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए, जिनमें फिल्म की रेटिंग 9.6 दिख रही थी।
अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी फिल्म की टीम
नीरेन भट्ट ने कहा है कि फिल्म की टीम अब कोर्ट जाएगी। उनका कहना है कि अगर किसी को फिल्म से कोई दिक्कत है, तो उसे कानून के रास्ते सामने आना चाहिए। इससे फिल्म की टीम को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।
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उन्होंने ‘उड़ता पंजाब’ का उदाहरण भी दिया। उस फिल्म के मामले में भी मेकर्स कोर्ट गए थे और बाद में फिल्म रिलीज हुई थी। नीरेन भट्ट को उम्मीद है कि ‘सतलज’ भी जल्द फिर से लोगों को देखने को मिलेगी।
Zee5 से भी हट चुकी है फिल्म
‘सतलज’ 3 जुलाई को Zee5 पर रिलीज हुई थी। बताया गया कि फिल्म करीब चार साल तक सेंसर सर्टिफिकेट का इंतजार कर रही थी। रिलीज के दो दिन बाद ही इसे Zee5 से हटा दिया गया।
बताया जा रहा है कि सरकार ने सुरक्षा की वजह बताकर और IT Rules 2021 का नाम लेकर फिल्म हटाने को कहा था।