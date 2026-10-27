क्या फिर लौटेगा ₹1,000 का नोट? मंदिर की तस्वीर वाले नए नोट का सच आया सामने, सरकार ने दी बड़ी जानकारी

भारत में ₹1,000 के नोट की वापसी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर नए नोट की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन पोस्ट को देखकर लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार फिर से ₹1,000 का नोट लाने वाली है? अब इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से सफाई आई है। आइए जानते हैं कि वायरल दावे में कितनी सच्चाई है और नोटों को लेकर क्या जानकारी सामने आई है।

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₹1,000 के नए नोट को लेकर क्या है सच्चाई?

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जल्द ही ₹1,000 का नया नोट जारी करने वाला है। वायरल तस्वीरों में नोट पर एक मंदिर की तस्वीर भी दिखाई गई है। कुछ पोस्ट में कहा गया है कि यह नोट जल्द ही बाजार में आ जाएगा। हालांकि, इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

🚨 FAKE ₹1,000 NOTE ALERT! Several social media posts claim that a new ₹1,000 note has been issued. #PIBFactCheck ❌ This claim is fake. ✅ The @RBI has made no announcement regarding the issuance of a new ₹1,000 note. 🔸 Verify information through official sources and do not share unverified claims. 💡 Come across suspicious content related to the Central Government? Report it to @PIBFactCheck. 📲 +91 8799711259 📩 factcheck@pib.gov.in — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 27, 2026

सरकार की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट चेक यूनिट ने इस वायरल दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है। पीआईबी के मुताबिक, आरबीआई ने ₹1,000 का नया नोट जारी करने को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। ऐसे में सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही तस्वीरों और वीडियो पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

पीआईबी ने लोगों को क्या सलाह दी?

पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लोगों को सावधान किया है। एजेंसी ने कहा कि करेंसी से जुड़ी किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें। बिना पुष्टि वाले मैसेज और वायरल तस्वीरों को आगे भेजने से बचना चाहिए।

अगर किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार से जुड़ी कोई संदिग्ध खबर या मैसेज मिलता है, तो वह पीआईबी फैक्ट चेक से इसकी जांच करवा सकता है। इसके लिए व्हाट्सऐप नंबर +91 8799711259 या ईमेल factcheck@pib.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

2016 में क्यों बंद किया गया था ₹1,000 का नोट?

भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके तहत पुराने ₹500 और ₹1,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। सरकार ने इस फैसले का मकसद काले धन, नकली नोटों और दूसरी वित्तीय गड़बड़ियों पर रोक लगाना बताया था। इसके बाद पुराने ₹1,000 के नोट लीगल टेंडर यानी कानूनी रूप से मान्य मुद्रा नहीं रहे।

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नोटबंदी के बाद ₹2,000 का नया नोट जारी किया गया था। हालांकि, मई 2023 में आरबीआई ने ₹2,000 के नोटों को भी सर्कुलेशन यानी चलन से वापस लेने की घोषणा कर दी थी। लेकिन आरबीआई ने साफ किया था कि ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे।

नए नोट की जानकारी कहां से मिलेगी?

अगर भविष्य में कोई नया नोट जारी होता है या किसी नोट के डिजाइन में बदलाव किया जाता है, तो उसकी आधिकारिक जानकारी आरबीआई की वेबसाइट पर दी जाती है।

लोग आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट और पीआईबी फैक्ट चेक के जरिए ऐसी खबरों की सच्चाई जांच सकते हैं। फिलहाल ₹1,000 के नए नोट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए वायरल तस्वीरों को सही मानकर शेयर करने से बचें।