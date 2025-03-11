Roshni Nadar Malhotra: मिलिए भारत की सबसे अमीर महिला और तीसरे सबसे अमीर भारतीय से

Roshni Nadar Malhotra: एचसीएल ग्रुप (HCL Group) के फाउंडर शिव नादर (Shiv Nadar) द्वारा अपनी बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा (Roshni Nadar Malhotra) को एचसीएल कॉर्पोरेशन (HCL Corporation) और वामा दिल्ली (Vama Delhi) की 47% हिस्सेदारी देने के बाद, रोशनी नादर मल्होत्रा अब भारत की सबसे अमीर महिला और तीसरी सबसे अमीर भारतीय बन गई हैं।

HCL Tech के 10 मार्च के फाइलिंग के मुताबिक 6 मार्च को शिव नादर ने दो गिफ्ट के माध्यम से Vama Sundari Investments (Delhi) Private Limited और HCL Corporation Private Limited में अपनी 47% हिस्सेदारी अपनी बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा को दी है।

इस हिस्सेदारी ट्रांसफर से रोशनी मल्होत्रा ​​HCL Corporation और Vama Sundari Investments (Delhi) में सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाएंगी, जिससे उन्हें HCLTech और HCL Infosystems पर मेजोरिटी कंट्रोल भी मिल गया है।

नंबर 1 पर मुकेश अंबानी बरकरार

मुकेश अंबानी 88.1 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं, जबकि गौतम अडानी 68.9 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स डेटा के अनुसार, शिव नादर, जो वर्तमान में 35.9 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर थे , रोशनी मल्होत्रा ​​को अपनी होल्डिंग्स देने के बाद रैंकिंग में नीचे चले जाएंगे।

रोशनी नादर मल्होत्रा के बारे में

1982 में नई दिल्ली में जन्मी रोशनी शिव नादर और किरण नादर की इकलौती संतान हैं। नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से कम्यूनिकेशन में डिग्री और केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए करने से पहले उन्होंने वसंत वैली स्कूल में पढ़ाई की।

उन्होंने एमआईटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में डीन की एडवाइजरी काउंसिल और एशिया के लिए केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कार्यकारी बोर्ड में भी काम किया है। वह द नेचर कंजर्वेंसी (TNC) में ग्लोबल बोर्ड निदेशक और एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा ​​की शादी एचसीएल हेल्थकेयर के उपाध्यक्ष शिखर मल्होत्रा ​​से हुआ है।