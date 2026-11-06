रणबीर कपूर की 'रामायण' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल! फिर भी नहीं तोड़ पाई 'आदिपुरुष' का रिकॉर्ड

रणबीर कपूर और यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' आखिरकार 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह था। पहले दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और भारत में ₹60 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि, इतनी बड़ी ओपनिंग के बावजूद फिल्म प्रभास की 'आदिपुरुष' का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। अब सबकी नजर शुक्रवार की कमाई पर है।

advertisement

पहले दिन कितनी हुई 'रामायण' की कमाई?

फिल्म ट्रेड पोर्टल Sacnilk के मुताबिक, 'रामायण' ने पहले दिन भारत में ₹64.85 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। वहीं, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन ₹77.50 करोड़ रहा।

भाषाओं के हिसाब से देखें तो हिंदी में फिल्म ने सबसे ज्यादा ₹47.50 करोड़ कमाए। कन्नड़ में ₹7.25 करोड़, तेलुगु में ₹6 करोड़, तमिल में ₹2.60 करोड़ और मलयालम में ₹1.50 करोड़ का कलेक्शन हुआ।

पहले दिन फिल्म की कुल थिएटर ऑक्यूपेंसी 33.69 फीसदी रही। सबसे ज्यादा दर्शक रात के शो में पहुंचे, जहां ऑक्यूपेंसी 48.69 फीसदी दर्ज की गई।

'आदिपुरुष' से कितनी पीछे रह गई 'रामायण'?

रणबीर कपूर की 'रामायण' पहले दिन प्रभास और कृति सेनन की फिल्म 'आदिपुरुष' का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी।

साल 2023 में रिलीज हुई 'आदिपुरुष' ने ओपनिंग डे पर भारत में ₹86.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। वहीं, इसका ग्रॉस कलेक्शन ₹103.08 करोड़ रहा था। इस मुकाबले में 'रामायण' पहले दिन की कमाई के मामले में पीछे रह गई।

शुक्रवार को बढ़ेगी कमाई?

अब फिल्म के पहले शुक्रवार की एडवांस बुकिंग पर नजर है। Sacnilk के मुताबिक, 6 नवंबर सुबह 6:20 बजे तक फिल्म की एडवांस बुकिंग ₹30.63 करोड़ रही। ब्लॉक सीटों को हटाने पर यह आंकड़ा ₹25.16 करोड़ है।

देशभर में 24,550 शो के लिए बुकिंग हुई है। इस दौरान 16 फीसदी ऑक्यूपेंसी और 49 हाउसफुल शो दर्ज किए गए।

राज्यों में महाराष्ट्र ₹5.26 करोड़ के साथ आगे रहा। इसके बाद कर्नाटक में ₹4.74 करोड़, दिल्ली में ₹3.98 करोड़, तेलंगाना में ₹2.38 करोड़, गुजरात में ₹1.96 करोड़, पश्चिम बंगाल में ₹1.54 करोड़ और उत्तर प्रदेश में ₹1.42 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई।

दर्शकों को कैसी लगी फिल्म?

'रामायण' को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर की एक्टिंग को कुछ दर्शकों ने गंभीर और भावनात्मक बताया, जबकि कुछ को उनका अभिनय फीका लगा। वहीं, रावण के किरदार में यश की एक्टिंग को ज्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।

फिल्म की स्टारकास्ट और बजट

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म भगवान राम के शुरुआती जीवन और संघर्षों पर आधारित है। करीब ₹2,000 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा हैं।

advertisement

फिल्म में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रवि दुबे, सनी देओल, अरुण गोविल, लारा दत्ता, इंदिरा कृष्णन, आदिनाथ कोठारे, काजल अग्रवाल और रकुल प्रीत सिंह अहम भूमिकाओं में हैं।