CNG Price Hike: अहमदाबाद में पहली बार ₹100 के पार पहुंची CNG की कीमत, इन शहरों में भी बढ़े दाम

देश के कई शहरों में CNG की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में Adani CNG की कीमत पहली बार 100 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई है। वहीं, वडोदरा, उत्तर प्रदेश के पांच शहरों और मुंबई समेत आसपास के इलाकों में भी CNG महंगी हो गई है। कीमतों में इस बढ़ोतरी से CNG से चलने वाली कारों, ऑटो और टैक्सी का खर्च बढ़ गया है। लगातार बढ़ते दामों के बीच ऑटो और टैक्सी यूनियन किराया बढ़ाने की मांग भी कर सकती हैं।

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अहमदाबाद में पहली बार ₹100 के पार CNG

अहमदाबाद में अदाणी ने CNG की कीमत में 2.30 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। इसके बाद कीमत 98.47 रुपये से बढ़कर 100.77 रुपये प्रति किलो हो गई है।

फेडरेशन ऑफ गुजरात पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष तनसुख पटेल ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद में CNG की कीमत अब पेट्रोल के करीब पहुंच गई है। शहर में पेट्रोल 101.83 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। अहमदाबाद में अदाणी के करीब 50 CNG स्टेशन हैं।

वहीं, वडोदरा में भी CNG महंगी हुई है। FGPDA के अध्यक्ष मेहुल पटेल के मुताबिक, यहां CNG की कीमत बढ़कर 98.95 रुपये प्रति किलो हो गई है।

यूपी के इन 5 शहरों में बढ़े CNG के दाम

उत्तर प्रदेश में ग्रीन गैस लिमिटेड ने पांच शहरों में CNG की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। नई दरें रविवार सुबह 6 बजे से लागू होंगी।

लखनऊ और आगरा में CNG एक रुपये महंगी होकर 107 रुपये से 108 रुपये प्रति किलो हो जाएगी। उन्नाव में सबसे ज्यादा 2.25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यहां कीमत 103.75 रुपये से बढ़कर 106 रुपये प्रति किलो होगी।

अयोध्या और सुल्तानपुर में भी CNG एक रुपये महंगी होकर 106 रुपये प्रति किलो हो जाएगी।

कंपनी के मुताबिक, सर्दियों में गैस की मांग बढ़ने और वैश्विक सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के कारण आयातित गैस यानी RLNG की खरीद लागत बढ़ी है। इसी वजह से कीमतें बढ़ाई गई हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

मुंबई में ₹90 प्रति किलो पहुंची CNG

मुंबई और आसपास के इलाकों में महानगर गैस लिमिटेड ने CNG की कीमत एक रुपये बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलो कर दी है।

जनवरी से यह छठी बढ़ोतरी है। अप्रैल से अब तक CNG कुल 9 रुपये प्रति किलो महंगी हो चुकी है। कंपनी ने इसकी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की बढ़ती कीमतों और खरीद लागत में इजाफे को बताया है।

क्या ऑटो और टैक्सी का किराया भी बढ़ेगा?

CNG महंगी होने से ऑटो और टैक्सी चालकों का खर्च बढ़ रहा है। ऑटोरिक्शा यूनियन के अध्यक्ष थम्पी कुरियन के मुताबिक, ताजा बढ़ोतरी से किराए पर करीब 4 रुपये का असर पड़ने का अनुमान है।

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उन्होंने कहा कि अगर CNG की कीमतें आगे भी बढ़ती हैं और कुल परिचालन खर्च में 25 फीसदी की बढ़ोतरी होती है, तो यूनियन अगले छह महीनों में दोबारा किराया बढ़ाने की मांग कर सकती है।