रणबीर कपूर की 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल! 5 दिन में ₹663 करोड़ के पार कमाई

रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। हिंदी के साथ-साथ दूसरी भाषाओं में भी फिल्म खूब पसंद की जा रही है। रिलीज के महज पांच दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में ₹663.90 करोड़ की कमाई कर ली है। यह आंकड़ा Sacnilk के शुरुआती अनुमानों पर आधारित है।

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पांचवें दिन कमाई ने तोड़े रिकॉर्ड

'रामायण: पार्ट 1' ने रिलीज के पांचवें दिन बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका किया। Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने पांचवें दिन भारत में ₹107.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। इस दौरान देशभर में फिल्म के 23,911 शो चले और इसकी औसत ऑक्यूपेंसी 64.9 फीसदी रही।

इसी के साथ फिल्म का पांच दिनों का कुल इंडिया नेट कलेक्शन ₹346.35 करोड़ पहुंच गया है। वहीं, भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन ₹413.90 करोड़ हो गया है।

हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी शानदार कमाई

'रामायण' को हिंदी के साथ-साथ दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने पांच दिनों में हिंदी वर्जन से सबसे ज्यादा ₹260 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है।

इसके अलावा कन्नड़ वर्जन से ₹33.45 करोड़, तेलुगु से ₹29 करोड़, तमिल से ₹13.75 करोड़ और मलयालम से ₹10.15 करोड़ की कमाई हुई है। इन आंकड़ों से साफ है कि फिल्म का क्रेज सिर्फ हिंदी दर्शकों तक सीमित नहीं है।

विदेशों में भी 'रामायण' का जलवा

भारत के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी 'रामायण' शानदार प्रदर्शन कर रही है। Sacnilk के अनुमान के मुताबिक, फिल्म ने पांच दिनों में विदेशों से ₹250 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है।

दूसरे दिन तक विदेशों में फिल्म की कमाई ₹97.25 करोड़ थी, जो तीसरे दिन ₹169 करोड़ और चौथे दिन ₹225 करोड़ पहुंच गई। पांचवें दिन यह आंकड़ा बढ़कर ₹250 करोड़ हो गया। इस तरह फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन ₹663.90 करोड़ पहुंच चुका है।

₹100 करोड़ क्लब में 'रामायण' की एंट्री

'रामायण: पार्ट 1' ने पांचवें दिन एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। फिल्म एक ही दिन में भारत में ₹100 करोड़ से ज्यादा नेट कमाने वाली दूसरी बॉलीवुड फिल्म बन गई है।

इससे पहले 'धुरंधर 2' ने यह उपलब्धि हासिल की थी। पांचवें दिन ₹107.50 करोड़ की कमाई के साथ 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है।

फिल्म की कमाई में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने नए रिकॉर्ड बनाती है।