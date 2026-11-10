OnePlus यूजर्स के लिए खुशखबरी! नवंबर में इन 6 डिवाइस को मिलेगा ColorOS 17 अपडेट, देखें पूरी लिस्ट

अगर आप OnePlus का स्मार्टफोन या टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, तो नवंबर का महीना आपके लिए खास हो सकता है। कंपनी अपने नए सॉफ्टवेयर अपडेट ColorOS 17 को धीरे-धीरे ज्यादा डिवाइस तक पहुंचा रही है। इस बार वनप्लस के फ्लैगशिप स्मार्टफोन, फोल्डेबल फोन, Nord सीरीज और टैबलेट को अपडेट मिलने वाला है। कंपनी ने नवंबर के लिए 6 डिवाइस का शेड्यूल जारी किया है। हालांकि, सभी यूजर्स को एक ही दिन अपडेट मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आइए जानते हैं कि आपके फोन को नया अपडेट कब मिल सकता है।

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OnePlus के इन 6 डिवाइस को मिलेगा नया अपडेट

वनप्लस ने अपने कम्युनिटी फोरम पर ColorOS 17 अपडेट का शेड्यूल शेयर किया है। इसके मुताबिक, नवंबर में पांच अलग-अलग तारीखों पर कुल छह डिवाइस के लिए अपडेट जारी किया जाएगा।

इस लिस्ट में सबसे पहले OnePlus 13R का नाम है। इसके बाद OnePlus 12 और OnePlus Pad 3 को अपडेट मिलेगा। वहीं, महीने के आखिरी दिनों में OnePlus Open और Nord सीरीज के दो स्मार्टफोन को नया सॉफ्टवेयर मिलने वाला है।

किस OnePlus डिवाइस को कब मिलेगा ColorOS 17?

कंपनी की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक, इन डिवाइस को नवंबर में अपडेट मिलेगा।

5 नवंबर: OnePlus 13R

17 नवंबर: OnePlus 12

18 नवंबर: OnePlus Pad 3

24 नवंबर: OnePlus Open

26 नवंबर: OnePlus Nord 6 और OnePlus Nord CE 6

इस शेड्यूल की खास बात यह है कि कंपनी सिर्फ अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन तक अपडेट सीमित नहीं रख रही है। पुराने फ्लैगशिप मॉडल के साथ Nord सीरीज और टैबलेट को भी इसमें शामिल किया गया है।

क्या सभी यूजर्स को एक ही दिन मिलेगा अपडेट?

अगर आपके वनप्लस फोन का नाम इस लिस्ट में है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तय तारीख को ही आपके फोन में अपडेट दिखाई देने लगेगा।

कंपनी ने साफ किया है कि ColorOS 17 का रोलआउट अलग-अलग चरणों में किया जाएगा। यानी कुछ यूजर्स को अपडेट पहले मिल सकता है, जबकि बाकी यूजर्स को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।

इसके अलावा अपडेट की उपलब्धता आपके क्षेत्र और डिवाइस मॉडल पर भी निर्भर करेगी। ऐसे में तय तारीख पर अपडेट नहीं मिलने का मतलब यह नहीं है कि आपका फोन लिस्ट से बाहर हो गया है।

अपने OnePlus फोन में ऐसे चेक करें अपडेट

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके वनप्लस फोन में ColorOS 17 अपडेट आया है या नहीं, तो इसके लिए फोन की Settings में जाएं। यहां आपको Software Update सेक्शन में अपडेट की जानकारी मिल जाएगी।

अगर फिलहाल अपडेट नहीं दिख रहा है, तो कुछ समय बाद दोबारा चेक कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में अपडेट की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी के लिए वनप्लस की आधिकारिक घोषणाओं पर भी नजर रख सकते हैं।