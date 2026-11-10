Gold-Silver Outlook: क्या कच्चे तेल की गिरती कीमतें सोने-चांदी की रिकवरी को देंगी सहारा?

सोने और चांदी की कीमतों पर इन दिनों कई बड़े कारकों का असर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और US बॉन्ड यील्ड में नरमी से कीमती धातुओं को सहारा मिल रहा है। वहीं, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों ने भी बाजार का मूड बेहतर किया है। हालांकि, अमेरिका के मजबूत रोजगार आंकड़े और फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों से जुड़े फैसले आगे सोने-चांदी की चाल तय कर सकते हैं।

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US-Iran तनाव में नरमी, कच्चे तेल पर नजर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस संकेत के बाद कि ईरान के खिलाफ आगे सैन्य कार्रवाई की संभावना कम है, दोनों देशों के बीच तनाव घटने की उम्मीद बढ़ी है। इससे लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष और ऊर्जा सप्लाई पर उसके असर को लेकर चिंताएं कुछ कम हुई हैं।

Independent Research Analyst अनुज गुप्ता के मुताबिक, ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 91 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। इसके अलावा, OPEC+ देशों की ओर से तेल उत्पादन बढ़ाने पर विचार करने की उम्मीदों से भी सप्लाई को लेकर राहत मिल सकती है।

कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट महंगाई के दबाव को कम कर सकती है। इसका असर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से जुड़ी उम्मीदों पर भी पड़ सकता है, जो सोने की कीमतों के लिए अहम है।

कमजोर डॉलर और बॉन्ड यील्ड से सोने को सहारा

अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और US बॉन्ड यील्ड में नरमी से सोने को सपोर्ट मिल रहा है। आमतौर पर डॉलर कमजोर होने और बॉन्ड से मिलने वाला रिटर्न घटने पर सोने जैसे निवेश विकल्पों की मांग बढ़ सकती है।

भारतीय बाजार में रुपये की चाल भी अहम है। रुपये में मजबूती से सोने और चांदी का आयात सस्ता हो सकता है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें मजबूत रहने के बावजूद घरेलू बाजार में तेजी सीमित रह सकती है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

अमेरिकी रोजगार और महंगाई के आंकड़ों पर नजर

हालांकि, बाजार के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। अमेरिका के उम्मीद से बेहतर रोजगार आंकड़ों ने यह चिंता बढ़ा दी है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रख सकता है।

अब आने वाले अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर निवेशकों की नजर रहेगी। इन आंकड़ों से फेड की आगे की नीतियों को लेकर संकेत मिल सकते हैं। अगर महंगाई ऊंचे स्तर पर बनी रहती है, तो इसका असर सोने और चांदी की मांग पर पड़ सकता है।

सोना, चांदी और क्रूड के अहम स्तर

तकनीकी स्तरों की बात करें तो अनुज गुप्ता के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए 4,070 डॉलर प्रति औंस पर सपोर्ट है, जबकि 4,160 डॉलर पर रेजिस्टेंस है।

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चांदी के लिए 50 डॉलर का स्तर सपोर्ट और 55 डॉलर का स्तर रेजिस्टेंस है। वहीं, ब्रेंट क्रूड के लिए 85 डॉलर प्रति बैरल पर सपोर्ट और 100 डॉलर पर रेजिस्टेंस है।

आने वाले दिनों में डॉलर, बॉन्ड यील्ड, कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों की चाल अहम रहेगी। इन्हीं कारकों से तय होगा कि सोना और चांदी अपनी रिकवरी को आगे बढ़ा पाते हैं या फिर कीमतों पर दोबारा दबाव देखने को मिलता है।