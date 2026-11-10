दिल्ली में प्रदूषण का डरावना सच! PM2.5 पहुंचा 3,744 तक, CPCB के रिकॉर्ड से गायब मिलीं 125 रीडिंग

दिवाली की रात दिल्ली में प्रदूषण कितना खतरनाक हो गया था, इसका खुलासा अब सामने आए नए आंकड़ों से हुआ है। राजधानी के कई इलाकों में हवा में मौजूद बेहद बारीक प्रदूषक कणों यानी PM2.5 का स्तर 2,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के पार पहुंच गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदूषण की 125 रीडिंग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थीं।

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दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने सोमवार शाम करीब 8 बजे ये आंकड़े जारी किए। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इनसे पता चला कि 9 नवंबर की सुबह कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गया था।

मुंडका में PM2.5 का स्तर 3,744 तक पहुंचा

नए आंकड़ों के मुताबिक, 9 नवंबर की रात 2 बजे दिल्ली के मुंडका इलाके में PM2.5 का स्तर 3,744 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया।

यह भारत में PM2.5 के लिए तय 24 घंटे के राष्ट्रीय मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से करीब 62 गुना ज्यादा था। हालांकि, यह तुलना एक घंटे की रीडिंग और 24 घंटे के मानक के बीच है।

दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी हालात बेहद खराब थे।

मुंडका: 3,744 µg/m³, रात 2 बजे

JNU: 3,023 µg/m³, सुबह 4 बजे

NSUT वेस्ट कैंपस: 3,008 µg/m³, सुबह 5 बजे

मंदिर मार्ग: 2,908 µg/m³, सुबह 3 बजे

नेहरू नगर: 2,808 µg/m³, सुबह 3 बजे

वजीरपुर: 2,721 µg/m³, रात 1 बजे

DPCC के कुल 11 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर PM2.5 का स्तर 2,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ऊपर दर्ज किया गया।

CPCB के रिकॉर्ड से कैसे गायब हुईं 125 रीडिंग?

रिपोर्ट के मुताबिक, 8 नवंबर की रात जैसे-जैसे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा, कई मॉनिटरिंग स्टेशनों की PM2.5 रीडिंग CPCB के रिकॉर्ड में दिखनी बंद हो गई।

रात 1 बजे दिल्ली के 59 में से 36 स्टेशनों की PM2.5 रीडिंग उपलब्ध नहीं थी।

बाद में DPCC की वेबसाइट पर सामने आए आंकड़ों में पता चला कि CPCB के रिकॉर्ड से गायब सभी 125 स्टेशन-घंटों की रीडिंग 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा थीं।

जहां दोनों एजेंसियों के आंकड़े उपलब्ध थे, वहां रीडिंग एक जैसी पाई गईं।

एक सरकारी अधिकारी ने तकनीकी गड़बड़ी की बात कही। अधिकारी के मुताबिक, मॉनिटरिंग सिस्टम हर घंटे डेटा दे रहे थे और तकनीकी समस्या के बावजूद उनके सभी 43 स्टेशन डेटा उपलब्ध करा रहे थे।

क्या दिल्ली का असली AQI भी ज्यादा था?

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गायब रीडिंग का असर दिल्ली के आधिकारिक एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) पर भी पड़ा।

हिंदुस्तान टाइम्स के आकलन के अनुसार, अगर बाद में जारी आंकड़ों को भी CPCB की गणना पद्धति में शामिल किया जाए, तो 9 नवंबर सुबह 9 बजे तक के 24 घंटों का AQI करीब 384 बनता है।

लेकिन CPCB ने आधिकारिक AQI 370 जारी किया था। इसी तरह शाम 4 बजे के बुलेटिन में CPCB ने AQI 344 बताया, जबकि सभी उपलब्ध रीडिंग जोड़ने पर यह करीब 360 हो सकता था।

यानी दोनों आकलनों में आधिकारिक आंकड़ों से क्रमशः 14 और 16 अंकों का अंतर सामने आया।

PM2.5 हजारों में पहुंचा, फिर AQI 500 से ऊपर क्यों नहीं गया?

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। PM2.5 की मात्रा और AQI एक ही चीज नहीं हैं।

PM2.5 हवा में मौजूद बेहद छोटे प्रदूषक कणों की सांद्रता बताता है। ये कण सांस के जरिए फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं। वहीं AQI अलग-अलग प्रदूषकों के स्तर को एक इंडेक्स में दिखाता है। भारत में आधिकारिक AQI का अधिकतम स्तर 500 है।

इसलिए PM2.5 की रीडिंग हजारों में पहुंचने के बावजूद AQI उसी अनुपात में नहीं बढ़ता। रिपोर्ट के मुताबिक, PM2.5 की सांद्रता करीब 420 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ऊपर जाने पर संबंधित इंडेक्स अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है।

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यही वजह है कि बेहद ऊंची प्रदूषण रीडिंग शामिल करने के बाद भी दिल्ली के AQI में अपेक्षाकृत सीमित बढ़ोतरी दिखाई दी।

अब क्या है सबसे बड़ा सवाल?

दिवाली की रात सामने आए इन आंकड़ों ने प्रदूषण की निगरानी और रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। खासकर इसलिए क्योंकि CPCB के रिकॉर्ड से गायब रीडिंग उन्हीं घंटों की थीं, जब प्रदूषण बेहद ज्यादा था।

हालांकि, ये आंकड़े फिलहाल प्रोविजनल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार शाम 7:58 बजे तक बाद में जारी की गई रीडिंग CPCB के रिकॉर्ड में शामिल नहीं हुई थीं।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि तकनीकी गड़बड़ी की पूरी वजह क्या थी और क्या आधिकारिक रिकॉर्ड में इन आंकड़ों को शामिल करके संशोधित जानकारी जारी की जाती है।