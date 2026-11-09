Nvidia CEO के अफेयर से मचा बवाल! चीनी जासूसी के आरोपों पर भड़का बीजिंग, जानें कैसे फंसे जेनसन हुआंग

दुनिया की दिग्गज AI चिप कंपनी Nvidia के CEO जेनसन हुआंग (Jensen Huang) अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। मामला उनके कथित अफेयर से शुरू होकर चीन की जासूसी, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और AI चिप कारोबार तक पहुंच गया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में एक महिला के चीन की खुफिया एजेंसियों से जुड़े होने का संदेह जताया गया है। हालांकि, चीन ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है।

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अफेयर से कैसे शुरू हुआ जासूसी विवाद?

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जेनसन हुआंग ने Nvidia के बोर्ड के सामने एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव के साथ विवाहेतर संबंध होने की बात स्वीकार की है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि संबंधित महिला चीन के लिए जानकारी जुटा रही थी।

इस मामले में एलिस हुआंग (Alice Huang) नाम की महिला का जिक्र सामने आया है। हालांकि, जेनसन हुआंग ने सार्वजनिक रूप से उस महिला की पहचान नहीं बताई है, जिसके साथ उनके संबंध थे।

रिपोर्ट में एलिस की कंपनी पर एडवांस कंप्यूटर चिप्स की चीन में तस्करी से जुड़े आरोपों का भी उल्लेख किया गया है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है।

चीन ने आरोपों पर क्या कहा?

सोमवार, 9 नवंबर को चीन के विदेश मंत्रालय ने जासूसी के आरोपों को खारिज कर दिया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन (Guo Jiakun) ने कहा कि कथित चीनी जासूसी से जुड़े आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। उन्होंने इसे चीन की छवि खराब करने की कोशिश बताया।

चीन का कहना है कि बिना सबूत ऐसे आरोप लगाना गलत है।

वहीं, चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट के समय पर सवाल उठाए हैं। अखबार ने संकेत दिया कि अमेरिका और चीन के रिश्तों में सुधार की कोशिशों के बीच इस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं।

Nvidia ने जांच का किया ऐलान

विवाद बढ़ने के बाद Nvidia ने रविवार को मामले की जांच शुरू करने की बात कही।

सोमवार को प्री-मार्केट कारोबार में Nvidia के शेयरों में करीब 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कथित संबंध के कारण कंपनी की कोई गोपनीय जानकारी बाहर गई थी।

वॉशिंगटन स्थित कंसल्टेंसी द एशिया ग्रुप के जॉर्ज चेन के मुताबिक, यह जानना जरूरी है कि क्या हुआंग को किसी कथित जासूसी गतिविधि की जानकारी थी और क्या कोई संवेदनशील जानकारी साझा हुई।

उन्होंने कहा कि इन सवालों के जवाब अटकलों से नहीं, बल्कि सबूतों से मिलने चाहिए।

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चीन को AI चिप बेचने का क्या है मामला?

इस विवाद के बीच Nvidia के चीन कारोबार पर भी ध्यान बढ़ गया है।

अमेरिका लंबे समय से चीन को एडवांस AI चिप्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता रहा है। इन प्रतिबंधों का मकसद चीन की अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी तक पहुंच सीमित करना है।

जेनसन हुआंग पिछले कुछ वर्षों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने चीन को चिप बेचने से जुड़े प्रतिबंधों में राहत की मांग करते रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल Nvidia को अपनी H200 चिप्स चीन में बेचने की अनुमति मिली। हालांकि, चीन की कंपनियां इन्हें कितनी बड़ी मात्रा में खरीद पाएंगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

इससे पहले हुआंग ने चीन के लिए विशेष रूप से तैयार की गई H20 चिप्स की बिक्री की अनुमति के लिए भी प्रयास किए थे।

Nvidia के लिए क्यों बढ़ सकती हैं मुश्किलें?

Nvidia ने अगस्त की अपनी फाइलिंग में बताया था कि चीन में सरकारी प्रतिबंधों के कारण कंपनी की चिप बिक्री सीमित रही है। अब जेनसन हुआंग के निजी संबंधों से जुड़े आरोपों ने इस कारोबारी मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया है।

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एक तरफ कंपनी को कथित जासूसी से जुड़े सवालों का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ चीन में AI चिप्स की बिक्री को लेकर अमेरिका की नीतियां भी महत्वपूर्ण बनी हुई हैं।

फिलहाल किसी गोपनीय जानकारी के लीक होने या जासूसी में हुआंग की संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में Nvidia की जांच के नतीजे ही तय करेंगे कि यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है।