दिल्ली में प्रदूषण से मामूली राहत, फिर भी जहरीली हवा का कहर जारी! इन इलाकों में हालात खराब

दिवाली के बाद दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के बीच मंगलवार सुबह थोड़ी राहत देखने को मिली है। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) घटकर 299 पर आ गया है। हालांकि, हवा की गुणवत्ता अब भी 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है और जहरीली धुंध लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। हालात को देखते हुए दिल्ली-NCR में GRAP-3 की पाबंदियां जारी हैं।

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दिल्ली का AQI 370 से घटकर 299 पर पहुंचा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 9 बजे दिल्ली का औसत AQI 299 दर्ज किया गया। इससे पहले सोमवार सुबह 24 घंटे का औसत AQI 370 बताया गया था।

यानी प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन राजधानी की हवा अभी भी साफ नहीं हुई है। कई इलाकों में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी भी प्रभावित हो रही है।

AQI के पैमाने पर 301 से 400 के बीच की हवा 'बहुत खराब' और 400 से ऊपर की हवा 'गंभीर' श्रेणी में आती है।

इन इलाकों में प्रदूषण सबसे ज्यादा

दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार को भी AQI काफी ज्यादा दर्ज किया गया। पूसा और चांदनी चौक में AQI 380 के पार रहा। वहीं, NSUT जाफरपुर में 379 और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 377 दर्ज किया गया।

सोमवार को हालात और खराब थे। बुराड़ी क्रॉसिंग में AQI 441, जबकि चांदनी चौक और गाजीपुर में 418 दर्ज किया गया था। इसके अलावा ITO, पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी और नॉर्थ कैंपस जैसे इलाकों में भी AQI 400 के पार पहुंच गया था।

दिवाली के पटाखों ने बढ़ाई परेशानी

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की एक बड़ी वजह दिवाली पर जलाए गए पटाखे भी रहे। पहले से प्रदूषित हवा में पटाखों का धुआं मिलने से स्थिति और बिगड़ गई।

रविवार को दिल्ली का औसत AQI 376 था, जो सोमवार सुबह 344 दर्ज किया गया। हालांकि, 8 और 9 नवंबर की रात कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 से ऊपर पहुंच गया था।

प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली-NCR में GRAP-3 की पाबंदियां जारी

प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियां जारी रखी हैं।

इसके तहत गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक लगाई गई है। सड़कों की सफाई और पानी के छिड़काव पर जोर दिया जा रहा है। BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों की आवाजाही पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं।

छोटे बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में

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खराब हवा को देखते हुए दिल्ली और आसपास के NCR शहरों में छोटे बच्चों के लिए हाइब्रिड क्लासेज के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस या दिल की बीमारी वाले लोगों को बाहर कम निकलने की सलाह दी है। लोगों को बाहर एक्सरसाइज करने से बचने, जरूरत के मुताबिक मास्क पहनने और प्रदूषण ज्यादा होने पर खिड़कियां बंद रखने को कहा गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, आने वाले दिनों में प्रदूषण दोबारा बढ़ने पर पाबंदियां और सख्त की जा सकती हैं।