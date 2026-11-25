रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिलीज के 20 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 972.95 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं, दुनियाभर में फिल्म की कुल कमाई 1,735.15 करोड़ रुपये पहुंच गई है। 5 नवंबर को रिलीज हुई यह फिल्म अब भारत में 1,000 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन करने से महज 27.05 करोड़ रुपये दूर है।

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20वें दिन कमाई में आया जबरदस्त उछाल

फिल्म ट्रेड पोर्टल सैकनिल्क (Sacnilk) के मुताबिक, मंगलवार यानी 24 नवंबर को रामायण ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 17.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इससे पहले सोमवार को फिल्म ने 12.70 करोड़ रुपये कमाए थे। इस तरह एक दिन में फिल्म की कमाई में 37.8 फीसदी का उछाल देखने को मिला।

मंगलवार को देशभर में फिल्म के 15,817 शो चले और कुल ऑक्यूपेंसी 28.1 फीसदी रही। भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 1,162.15 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

विदेशों में भी शानदार कमाई

रामायण को विदेशी दर्शकों से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। विदेशी बाजारों में फिल्म ने 573 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। यह फिल्म की दुनियाभर में हुई कुल कमाई का करीब 33 फीसदी है। इसके साथ ही रामायण सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चार हिंदी फिल्मों में शामिल हो गई है।

कन्नड़ में 'जेम्स' को पछाड़ा

रामायण ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। फिल्म ने महज 18 दिनों में हिंदी वर्जन में 700 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर सबसे तेजी से इस आंकड़े तक पहुंचने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड बनाया है।

वहीं, मलयालम वर्जन की कमाई 50 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है। कन्नड़ भाषा में फिल्म ने 'जेम्स' को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली छह फिल्मों में अपनी जगह बना ली है।

किस भाषा में कितनी हुई कमाई?

हिंदी: 739.25 करोड़ रुपये

कन्नड़: 77.05 करोड़ रुपये

तेलुगु: 57.30 करोड़ रुपये

मलयालम: 51.20 करोड़ रुपये

तमिल: 48.15 करोड़ रुपये

फिल्म की कुल घरेलू नेट कमाई में हिंदी वर्जन की हिस्सेदारी करीब 76 फीसदी है। वहीं, दक्षिण भारतीय भाषाओं में सबसे ज्यादा कमाई कन्नड़ वर्जन से हुई है।

रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म

रामायण भारत में नेट कलेक्शन के मामले में रणबीर कपूर के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसने उनकी फिल्म 'एनिमल' से 419.08 करोड़ रुपये ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं, उनकी फिल्म 'संजू' ने 342.57 करोड़ रुपये, 'पीके' ने 340.80 करोड़ रुपये और 'ब्रह्मास्त्र' ने 267.21 करोड़ रुपये कमाए थे।

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अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि रामायण भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा कब पार करती है।