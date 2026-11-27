रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। रिलीज के 22 दिन बाद भी फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 1,000 करोड़ रुपये के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है। वहीं, दुनियाभर में कमाई के मामले में फिल्म जल्द ही प्रभास की 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। हालांकि, रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और आमिर खान की 'दंगल' को पीछे छोड़ना फिल्म के लिए बड़ी चुनौती होगी।

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22वें दिन कितनी हुई रामायण की कमाई?

फिल्म ट्रेड पोर्टल सैकनिल्क (Sacnilk) के मुताबिक, रामायण ने पहले हफ्ते में 564.60 करोड़ रुपये और दूसरे हफ्ते में 299.15 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

फिल्म ने 16वें दिन 15.75 करोड़ रुपये, 17वें दिन 27.65 करोड़ रुपये, 18वें दिन 35.60 करोड़ रुपये और 19वें दिन 12.70 करोड़ रुपये कमाए। वहीं, 20वें दिन 9.50 करोड़ रुपये की कमाई हुई। फिल्म ने 21वें और 22वें दिन 9.65-9.65 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 992.10 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 1,185 करोड़ रुपये हो गया है।

हिंदी वर्जन से हुई सबसे ज्यादा कमाई

रामायण की घरेलू कमाई में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हिंदी वर्जन की है। फिल्म ने हिंदी में 752.65 करोड़ रुपये कमाए हैं, जो कुल घरेलू नेट कलेक्शन का 75.9 फीसदी है। वहीं, कन्नड़ वर्जन ने 78.65 करोड़ रुपये, तेलुगु ने 57.90 करोड़ रुपये, मलयालम ने 53.30 करोड़ रुपये और तमिल वर्जन ने 49.60 करोड़ रुपये की कमाई की है।

Image Credit: ITG

बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब

विदेशों में रामायण ने अब तक 592 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,777 करोड़ रुपये पहुंच गया है। प्रभास और राणा दग्गुबाती की 'बाहुबली 2' ने दुनियाभर में 1,788.06 करोड़ रुपये कमाए थे। इस तरह रामायण इस रिकॉर्ड से महज 11.06 करोड़ रुपये दूर है।

क्या धुरंधर 2 और दंगल को पछाड़ पाएगी रामायण?

तीसरे हफ्ते में रामायण की कमाई की रफ्तार धीमी हुई है। ऐसे में धुरंधर 2 और दंगल का रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं होगा। वहीं, करीब 2,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट के चलते इन फिल्मों को कमाई में पीछे छोड़ने के बावजूद रामायण का निवेश पर रिटर्न दंगल के मुकाबले काफी कम रह सकता है।

अमित शाह से मिली रामायण की टीम

रणबीर कपूर, साई पल्लवी, निर्माता नमित मल्होत्रा, निर्देशक नितेश तिवारी और सह-निर्माता नीरज सांघाई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह ने आधुनिक सिनेमाई तकनीक के जरिए भगवान श्रीराम के कर्तव्य, त्याग और सत्यनिष्ठा के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के प्रयास की सराहना की। फिल्म की टीम बुधवार को बंगला साहिब गुरुद्वारे भी पहुंची थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं।