सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार, 27 नवंबर को जोरदार रिकवरी देखने को मिली। हालिया गिरावट के बाद निवेशकों ने एक बार फिर गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी शुरू कर दी है। ग्लोबल मार्केट में खरीदारी के साथ टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयरों में आई स्थिरता से भी सोने और चांदी पर बिकवाली का दबाव कम हुआ है।

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,680 डॉलर प्रति औंस के ऊपर पहुंच गया, जबकि चांदी भी 42 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गई। हालिया गिरावट के बाद दोनों कीमती धातुओं में दोबारा खरीदारी देखने को मिल रही है।

घरेलू बाजार की बात करें तो MCX पर सोना 1.54 फीसदी की तेजी के साथ 10 ग्राम के लिए 1,24,150 रुपये पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी वायदा में 3.98 फीसदी का उछाल आया और कीमत 1,51,650 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। ये आंकड़े 27 नवंबर को सुबह 9:30 बजे के हैं।

सोने और चांदी की कीमतों में तेजी की वजह क्या है?

केडिया एडवाइजरी के सीनियर रिसर्च हेड अमित गुप्ता के मुताबिक, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयरों में हालिया गिरावट के बाद स्थिरता आने से कीमती धातुओं को सपोर्ट मिला है। इससे सोने और चांदी में लिक्विडिटी की वजह से हो रही बिकवाली का दबाव कम हुआ है।

दरअसल, पहले शेयर बाजार में गिरावट के चलते निवेशक दूसरे निवेश विकल्पों में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए सोना और चांदी बेच रहे थे। अब ग्लोबल शेयर बाजारों में स्थिरता आने से कीमती धातुओं को कुछ राहत मिली है।

हालांकि, यह रिकवरी अभी पूरी तरह मजबूत नहीं कही जा सकती। निवेशकों की नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली मौद्रिक नीति पर है। अमेरिका से उम्मीद से बेहतर आर्थिक आंकड़े आने के बाद दिसंबर में फेड की ओर से ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। जनवरी में भी एक और बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है।

इसके अलावा, बैंक ऑफ जापान और यूरोपीय केंद्रीय बैंकों की ओर से भी ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख के संकेत मिल रहे हैं। इससे सोने और चांदी की तेजी पर दबाव आ सकता है।

Gold Price Outlook: सोने के लिए कौन से स्तर अहम?

अमित गुप्ता के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना अगर 3,580 डॉलर प्रति औंस के ऊपर बना रहता है, तो इसमें और तेजी आ सकती है। ऊपर की तरफ 3,650 से 3,680 डॉलर के स्तर देखे जा सकते हैं। वहीं, 3,540 डॉलर का स्तर अहम सपोर्ट रहेगा।

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MCX पर सोने के लिए 1,22,000 रुपये का स्तर महत्वपूर्ण है। अगर कीमतें इसके ऊपर टिकती हैं, तो सोना 1,25,000 से 1,26,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। वहीं, 1,20,000 रुपये का स्तर अहम सपोर्ट रहेगा।

Silver Price Outlook: कहां तक जा सकती हैं चांदी की कीमतें?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी के लिए 40 डॉलर प्रति औंस का स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर चांदी 42 डॉलर के ऊपर बनी रहती है, तो इसमें 45 से 47 डॉलर तक की तेजी देखने को मिल सकती है।

घरेलू बाजार में MCX सिल्वर के लिए 1,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम का स्तर अहम सपोर्ट है। वहीं, 1,48,000 रुपये के ऊपर टिकने पर चांदी की कीमत 1,53,000 से 1,55,000 रुपये तक पहुंच सकती है।

आगे सोने और चांदी की चाल किन बातों पर निर्भर करेगी?

आने वाले दिनों में ग्लोबल शेयर बाजारों की चाल, अमेरिका के आर्थिक आंकड़े और केंद्रीय बैंकों के ब्याज दरों से जुड़े फैसले सोने और चांदी की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

हालिया रिकवरी से निचले स्तरों पर खरीदारी बढ़ने के संकेत मिले हैं। लेकिन फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता के चलते कीमती धातुओं में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

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अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि सोने और चांदी की यह रिकवरी आगे भी जारी रहती है या कीमतों में दोबारा गिरावट देखने को मिलती है।