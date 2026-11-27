दिसंबर 2026 में पैसों से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इनका असर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों, निवेशकों और लोन लेने वालों पर पड़ सकता है। कुछ बदलावों से ग्राहकों का खर्च बढ़ सकता है, तो कुछ वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा आधार अपडेट और पेंशन से जुड़ी जरूरी डेडलाइन भी हैं। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर में इन 6 अहम अपडेट पर नजर रखनी होगी।

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SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होगा महंगा

1 दिसंबर से एसबीआई क्रेडिट कार्ड के जरिए ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े कुछ चुनिंदा भुगतान पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा। एक बार में 30,000 रुपये से ज्यादा के पात्र ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी फीस देनी होगी। वहीं, एक बिलिंग साइकिल में पेट्रोल-डीजल पर पात्र खर्च 50,000 रुपये से ज्यादा होने पर पूरी रकम पर 1 फीसदी चार्ज और लागू टैक्स देना होगा। उदाहरण के लिए, 60,000 रुपये के खर्च पर टैक्स के अलावा 600 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

कमोडिटी ट्रेडिंग के नियमों में बदलाव

1 दिसंबर से कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने वालों के लिए सेबी के नए मार्जिन नियम लागू होंगे। कम उतार-चढ़ाव वाली कमोडिटी के लिए न्यूनतम शुरुआती मार्जिन 6 फीसदी, मध्यम उतार-चढ़ाव वाली कमोडिटी के लिए 8 फीसदी और ज्यादा उतार-चढ़ाव वाली कमोडिटी के लिए 10 फीसदी होगा। इससे ट्रेडर्स को अपने ब्रोकर के पास रखी जाने वाली रकम में बदलाव करना पड़ सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

विदेशी निवेशकों के लिए KYC होगी आसान

3 दिसंबर से पात्र प्रवासी भारतीयों (NRI), ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) और विदेशी नागरिकों के लिए डिजिटल KYC की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले निवेशक भारत आए बिना ही KYC की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

आधार में मुफ्त अपडेट का मौका

आधार कार्डधारक 31 दिसंबर 2026 तक आधिकारिक आधार मोबाइल ऐप के जरिए अपना ईमेल एड्रेस मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। UIDAI ने 1 जुलाई से छह महीने के लिए इस सेवा पर लगने वाली 75 रुपये की फीस माफ की थी। यह छूट केवल ईमेल एड्रेस अपडेट करने पर लागू है।

पेंशनर्स के लिए जरूरी डेडलाइन

केंद्र सरकार की पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को 30 नवंबर तक अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पेंशन मिलने में देरी हो सकती है या भुगतान रुक सकता है। पेंशनर्स डिजिटल माध्यम से भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

लोन की EMI पर रहेगी नजर

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 2 से 4 दिसंबर तक होगी। अक्टूबर में RBI ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.50 फीसदी किया था। दिसंबर में रेपो रेट को लेकर होने वाले फैसले का असर लोन की ब्याज दरों और EMI पर पड़ सकता है। हालांकि, यह बैंकों की ओर से ब्याज दरों में किए जाने वाले बदलाव पर भी निर्भर करेगा।