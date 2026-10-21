रणबीर कपूर और यश की 'रामायण' होगी टैक्स फ्री! इस राज्य में सस्ती होगी फिल्म की टिकट

रणबीर कपूर और यश की आने वाली फिल्म 'रामायण' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री किया जाएगा। दशहरे के मौके पर किए गए इस ऐलान से पश्चिम बंगाल में फिल्म देखने वाले दर्शकों को टिकट की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है। फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

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दशहरे पर हुआ बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कोलकाता के सेंट्रल पार्क में दशहरा समारोह में हिस्सा लेने के बाद यह घोषणा की। इस कार्यक्रम में फिल्म की स्टारकास्ट के सदस्य रणबीर कपूर और यश भी मौजूद थे।

समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में अधिकारी ने कहा कि 'रामायण' को टैक्स फ्री कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में पहले भी 'द केरल स्टोरी', 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द बंगाल फाइल्स' जैसी फिल्मों को टैक्स में छूट देने का फैसला किया गया था। अब इसी तरह की राहत 'रामायण' को भी मिलेगी।

टैक्स फ्री होने से दर्शकों को क्या फायदा होगा?

किसी फिल्म को टैक्स फ्री करने का मतलब है कि उसके टिकट पर लगने वाले कुछ टैक्स हटा दिए जाते हैं। इससे टिकट की कीमत कम हो सकती है और लोगों को कम पैसे खर्च करके फिल्म देखने का मौका मिल सकता है।

Image Credit : Aaj Tak

'रामायण' के लिए यह फैसला इसलिए भी अहम है, क्योंकि पश्चिम बंगाल हिंदी फिल्मों का एक बड़ा बाजार है। फिल्म की रिलीज से पहले यह घोषणा ऐसे समय हुई है, जब इसकी प्रमोशनल गतिविधियां तेज हो रही हैं।

टैक्स में छूट मिलने से फिल्म के शुरुआती दिनों में दर्शकों की संख्या बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है।

कृष्ण, अर्जुन और महाभारत पर भी बनेंगी फिल्में?

सुवेंदु अधिकारी ने भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित दूसरी फिल्मों को लेकर भी संकेत दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भगवान कृष्ण, अर्जुन और महाभारत पर आधारित फिल्में भी देखने को मिल सकती हैं।

उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि राज्य सरकार भविष्य में ऐसी फिल्मों को भी समर्थन दे सकती है।

कब रिलीज होगी रणबीर कपूर और यश की 'रामायण'?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है।

फिल्म को लेकर दर्शकों में पहले से उत्सुकता बनी हुई है। इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। रिलीज से पहले टैक्स फ्री किए जाने के ऐलान से पश्चिम बंगाल में फिल्म की कमाई और दर्शकों की प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी।