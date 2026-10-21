आलू के पेस्ट से बना रहे थे टोमैटो केचप! अहमदाबाद की फैक्ट्री में छापेमारी; 10,630 किलो संदिग्ध माल जब्त

गुजरात के अहमदाबाद में नकली टोमैटो केचप बनाने का बड़ा मामला सामने आया है। अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के स्वास्थ्य विभाग ने गोटा इलाके की एक फैक्ट्री पर छापा मारकर 10,630 किलो संदिग्ध मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की है। अधिकारियों का आरोप है कि यहां टमाटर की जगह आलू के पेस्ट, आर्टिफिशियल रंग और फ्लेवर का इस्तेमाल करके केचप तैयार किया जा रहा था। इसके बाद इसे बाजार में टोमैटो केचप के नाम से बेचा जा रहा था।

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कहां पकड़ी गई नकली केचप बनाने वाली फैक्ट्री?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, AMC की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अहमदाबाद के गोटा स्थित मेलडी एस्टेट में 'आई श्री खोडियार गृह उद्योग' नाम की यूनिट पर छापा मारा।

जांच के दौरान अधिकारियों को फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में तैयार माल और कच्चा माल मिला। इनमें टोमैटो केचप, चटनी और सिरप के नाम से रखे गए उत्पाद शामिल थे।

छापेमारी में कुल 10,630 किलो संदिग्ध मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की गई। इसमें करीब 5,000 किलो तैयार माल था, जिसे बाजार में बेचने के लिए रखा गया था। इसके अलावा लगभग इतनी ही मात्रा में कच्चा माल भी मिला।

टमाटर के बिना कैसे बन रहा था केचप?

AMC के फूड सेफ्टी ऑफिसर महेंद्र पटेल के मुताबिक, फैक्ट्री में कथित तौर पर टमाटर की जगह आलू का इस्तेमाल किया जा रहा था।

सबसे पहले आलू का पेस्ट तैयार किया जाता था। इसके बाद उसे पाउडर में बदला जाता था। फिर इस पाउडर में पानी, आर्टिफिशियल रंग और फ्लेवर मिलाकर केचप जैसा उत्पाद तैयार किया जाता था।

Image Credit : Business Today

अधिकारियों का आरोप है कि इस केचप में टमाटर नहीं था, लेकिन इसे टोमैटो केचप बताकर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था।

फैक्ट्री में चटनी, सिरप और दूसरे खाद्य उत्पाद भी बनाए जा रहे थे।

फैक्ट्री सील, लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू

जांच के बाद नगर निगम की टीम ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। परिसर में मिले सामान की बिक्री और सप्लाई पर भी रोक लगा दी गई है।

इसके साथ ही फैक्ट्री का फूड लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

अधिकारियों ने पांच सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।

दो दिन में दूसरी फैक्ट्री पर छापा

अहमदाबाद में नकली केचप से जुड़ी यह दूसरी कार्रवाई है। इससे दो दिन पहले AMC के स्वास्थ्य विभाग ने बेहरामपुरा इलाके में भी एक फैक्ट्री पर छापा मारा था।

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वहां भी इसी तरह के तरीके से टोमैटो केचप बनाने का आरोप सामने आया था। उस कार्रवाई में करीब 2,000 किलो संदिग्ध मिलावटी सामान जब्त किया गया था।

गंदगी के बीच बन रहे थे खाद्य उत्पाद

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, फैक्ट्री में साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब थी। वहां इस्तेमाल किए जा रहे बर्तन भी गंदे पाए गए।

अधिकारियों ने आशंका जताई कि इस तरह तैयार किया जा रहा सॉस खाने के लिए सुरक्षित नहीं था और लोगों की सेहत के लिए खतरा बन सकता था।

फिलहाल मामले की जांच जारी है। अधिकारियों ने अभी तक किसी गिरफ्तारी या अन्य आरोपी के नाम की जानकारी नहीं दी है।