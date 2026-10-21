Hyundai की नई SUV में मिलेगा Panoramic Sunroof! लॉन्च से पहले दिखा शानदार इंटीरियर, Venue से भी ज्यादा स्पेस?

Hyundai अपनी नई कॉम्पैक्ट SUV Bayon को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस कार को 26 अक्टूबर को पेश करने वाली है। लॉन्च से पहले Hyundai ने सोशल मीडिया पर इसकी एक नई तस्वीर जारी की है, जिसमें पहली बार कार की पिछली सीट और इंटीरियर के कुछ खास फीचर्स दिखाई दिए हैं। नई Bayon में यात्रियों के आराम और केबिन स्पेस पर खास ध्यान दिया गया है।

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Hyundai Bayon में मिलेगा ज्यादा लेगरूम?

Hyundai ने नई तस्वीर के साथ 'Space to Stretch' का संदेश दिया है। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी नई SUV में पीछे बैठने वाले यात्रियों को ज्यादा जगह देने पर जोर दे रही है।

दरअसल, Hyundai Bayon की लंबाई 4,200 मिलीमीटर से ज्यादा है। यह कंपनी की छोटी SUV Venue के मुकाबले 200 मिलीमीटर से भी अधिक लंबी है।

Bayon का व्हीलबेस भी Venue से ज्यादा होगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नई SUV में पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों को ज्यादा लेगरूम मिल सकता है।

हालांकि, दोनों गाड़ियों के रियर सीट स्पेस में कितना अंतर होगा, इसकी सटीक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

पिछली सीट में दिखीं ये खास बातें

कंपनी की ओर से जारी तस्वीर में Bayon की पिछली सीट का डिजाइन दिखाई देता है।

इसमें बीच की तरफ उभरा हुआ सेंटर टनल नजर आ रहा है। इसकी वजह से पीछे बीच में बैठने वाले तीसरे यात्री को पैर रखने के लिए थोड़ी कम जगह मिल सकती है।

तस्वीर में पिछली सीट के दोनों किनारों पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देते हैं। हालांकि, बीच वाली सीट के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट नजर नहीं आया है।

Panoramic Sunroof समेत मिलेंगे ये फीचर्स

Hyundai Bayon की नई तस्वीर में सबसे खास बात इसका पैनोरमिक सनरूफ है। कंपनी ने इस फीचर की मौजूदगी की पुष्टि कर दी है।

यह फीचर Hyundai Venue में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में Bayon उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है, जो ज्यादा प्रीमियम फीचर्स वाली SUV खरीदना चाहते हैं।

इसके अलावा तस्वीर में इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और Bose साउंड सिस्टम की मौजूदगी भी सामने आई है। ये दोनों फीचर्स Hyundai Venue में भी मिलते हैं।

26 अक्टूबर को लॉन्च होगी Hyundai Bayon

Hyundai Bayon को 26 अक्टूबर को लॉन्च किया जाना है। कंपनी की नई SUV को Venue से बड़ी गाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है।

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फिलहाल कंपनी ने नई तस्वीर के जरिए इसके केबिन स्पेस और कुछ सुविधाओं की जानकारी दी है। कार की कीमत और बाकी फीचर्स से जुड़ी जानकारी अभी सामने आनी बाकी है।

अब देखना होगा कि लॉन्च के समय Hyundai Bayon में कितनी जगह और कौन-कौन से अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं।