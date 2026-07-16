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Newsट्रेंडिंगराम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा खेल? बरामद रकम को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल, जानें पूरा मामला

राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा खेल? बरामद रकम को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल, जानें पूरा मामला

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में करोड़ों रुपये की रकम को लेकर बड़े दावे सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, बरामद रकम और आरोपियों द्वारा खर्च किए गए पैसे को जोड़ने पर चोरी की कुल रकम पांच करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है। हालांकि, आधिकारिक पुष्टि के लिए एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 16, 2026 13:59 IST
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In Short

  • रिपोर्ट में ढाई से तीन करोड़ रुपये बरामद होने का दावा किया गया है।
  • आरोपियों द्वारा दो से ढाई करोड़ रुपये खर्च किए जाने की आशंका जताई गई है।
  • चोरी की कुल रकम पांच करोड़ रुपये से ज्यादा होने का दावा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि बाकी है।

Ram Mandir theft: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर इंडिया टुडे के रिपोर्टर आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस मामले में चोरी की रकम करोड़ों रुपये में हो सकती है। हालांकि, इन दावों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

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सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बरामदगी का दावा

आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्धों की पहचान की और करीब ढाई से तीन करोड़ रुपये बरामद किए थे।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि एसआईटी और पुलिस को दी गई बरामद रकम की जानकारी कथित तौर पर कुल बरामदगी का सिर्फ एक हिस्सा थी। यानी ट्रस्ट ने इससे ज्यादा रकम पहले ही बरामद कर ली थी।

बरामद रकम और खर्च किए पैसे से जुड़े सवाल

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर दो से ढाई करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, बरामद रकम और खर्च किए गए पैसे को जोड़ने पर चोरी की कुल रकम पांच करोड़ रुपये से ज्यादा होने की आशंका जताई गई है। हालांकि, इस दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

मामले की जानकारी को लेकर उठे सवाल

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि ज्यादा रकम की बरामदगी सामने आने पर कई सवाल खड़े हो सकते थे। इसी वजह से मामले को सीमित रखने की कोशिश की गई।

हालांकि, यह दावा भी सूत्रों के आधार पर किया गया है और इसकी पुष्टि अभी जांच एजेंसियों या ट्रस्ट की ओर से नहीं की गई है।

एसआईटी जांच से साफ होगी पूरी तस्वीर

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच एसआईटी कर रही है। अब सभी की नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर है।

एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि चोरी की असली रकम कितनी थी, कितनी रकम बरामद हुई और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल रिपोर्ट में किए गए दावे जांच का हिस्सा हैं, जिनकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 16, 2026