होर्मुज स्ट्रेट में फिर निशाना बना जहाज, 11 भारतीय नाविक घायल; भारत ने जताई चिंता

ओमान के तट के पास मंगलवार को पनामा के झंडे वाले कामर्शियल जहाज MT On Peace पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। यह हमला उस समय हुआ, जब जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस हमले में 12 क्रू मेंबर घायल हुए हैं, जिनमें 11 भारतीय नाविक शामिल हैं।

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जहाज पर सवार हैं 17 भारतीय नागरिक

हमले के बाद घायल क्रू मेंबरों को ओमान के अधिकारियों की मदद से जहाज से बाहर निकाला गया। घायलों का इलाज ओमान के खासाब में चल रहा है। MT On Peace पर कुल 19 क्रू मेंबर सवार हैं, जिनमें 17 भारतीय नागरिक हैं।

भारत ने इस हमले की निंदा की है और घायल क्रू मेंबरों की मदद के लिए ओमान के अधिकारियों का धन्यवाद किया है।

लगातार हमलों पर भारत ने जताई चिंता

विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस इलाके में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। मंत्रालय ने शांति और स्थिरता के हित में ऐसे हमलों को तुरंत रोकने की मांग की है।

मंत्रालय के मुताबिक, इलाके में कामर्शियल जहाजों, नाविकों और आम लोगों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से जहाजों की आवाजाही और कारोबार को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए।

अक्टूबर के पहले हफ्ते में सात टैंकरों पर हमला

MT On Peace पर हमला ऐसे समय हुआ है, जब होर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास कामर्शियल जहाजों पर हमले बढ़ रहे हैं। रॉयटर्स की 5 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर के पहले हफ्ते में कम से कम सात टैंकरों पर हमले दर्ज किए गए।

इनमें कुवैत के झंडे वाले MT Kazimah III और लाइबेरिया के झंडे वाले Lipsi पर हुए हमले भी शामिल हैं।

पहले भी भारतीय नाविक हुए प्रभावित

इन हमलों में पहले भी भारतीय नाविक प्रभावित हुए हैं। जुलाई में ईरान की क्रूज मिसाइलों ने UAE से जुड़े दो टैंकरों MT Mombasa और MT Al Bahiyah को निशाना बनाया था। दोनों जहाज ओमान के क्षेत्रीय जल से होकर स्ट्रेट से गुजर रहे थे।

रॉयटर्स के मुताबिक, उस घटना में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई थी, जबकि 10 अन्य घायल हुए थे।

Image Credit : Aaj Tak

दुनिया की करीब पांचवीं तेल और LNG सप्लाई का रास्ता

होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया की करीब पांचवीं तेल और लिक्विड नेचुरल गैस की सप्लाई गुजरती है। इस रास्ते में रुकावट का असर तेल की कीमतों पर पड़ा है। इसके साथ शिपिंग की लागत बढ़ी है और ऊर्जा की सप्लाई पर भी खतरा पैदा हुआ है।