Prime Video की टॉप-10 सीरीज में भारतीय कंटेंट का दबदबा, चार शो ने बनाई खास जगह

Prime Video Top 10 Series: प्राइम वीडियो ने 20 जुलाई से 26 जुलाई तक की टॉप-10 नॉन-इंग्लिश प्राइम ओरिजिनल सीरीज लिस्ट जारी की है। इस रैंकिंग में अलग-अलग देशों की सीरीज शामिल हैं, लेकिन इंडियन कंटेंट का असर सबसे ज्यादा दिखा है।

भारत की चार सीरीज ने लिस्ट में जगह बनाई है, जिनमें एक सीरीज पहले नंबर पर है। आइए जानते हैं टॉप-10 में शामिल हर सीरीज की रैंकिंग।

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1. Adarsh Baal Vidyalaya

इंडियन सीरीज आदर्श बाल विद्यालय ने इस लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। यह इस हफ्ते प्राइम वीडियो की सबसे ज्यादा पसंद की गई नॉन-इंग्लिश ओरिजिनल सीरीज बनी। इसकी रैंकिंग ने इंडियन कंटेंट को ग्लोबल लेवल पर मजबूत पहचान दिलाई है।

2. See You At Work Tomorrow!

साउथ कोरिया की सी यू एट वर्क टुमॉरो! लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही। कोरियन कंटेंट की दुनियाभर में बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच इस सीरीज ने भी ग्लोबल ऑडियंस के बीच अपनी जगह बनाई और टॉप-2 में पहुंच गई।

3. Maxton Hall – The World Between Us

जर्मनी की मैक्सटन हॉल – द वर्ल्ड बिटवीन अस को तीसरा स्थान मिला है। यह सीरीज टॉप-3 में शामिल रही और जर्मन कंटेंट की मजबूत मौजूदगी दिखाने में कामयाब हुई।

4. LOL: Last One Laughing Poland

पोलैंड का कॉमेडी शो एलओएल: लास्ट वन लाफिंग पोलैंड चौथे नंबर पर रहा। इस शो का फॉर्मेट हंसी और एंटरटेनमेंट पर आधारित है। व्यूअर्स की पसंद के चलते यह टॉप-5 में अपनी जगह बनाने में सफल रहा।

5. Raakh

इंडियन सीरीज राख ने पांचवीं पोजिशन हासिल की। यह लिस्ट में शामिल होने वाली दूसरी इंडियन सीरीज है। इसकी रैंकिंग से साफ है कि इंडियन स्टोरीज को देश के साथ ग्लोबल व्यूअर्स भी पसंद कर रहे हैं।

6. LOL: Last One Laughing Germany

जर्मनी का एलओएल: लास्ट वन लाफिंग जर्मनी छठे नंबर पर रहा। एक ही फॉर्मेट के अलग-अलग कंट्री वर्जन में जर्मन वर्जन ने भी व्यूअर्स को एंटरटेन किया और टॉप-10 में जगह बनाई।

7. Isakapatnam

इंडिया की इसाकापटनम लिस्ट में सातवें स्थान पर रही। यह टॉप-10 में शामिल होने वाली तीसरी इंडियन सीरीज है। इसकी मौजूदगी ने इस रैंकिंग में इंडियन कंटेंट की पोजिशन और मजबूत कर दी।

8. LOL: Last One Laughing Indonesia

इंडोनेशिया का एलओएल: लास्ट वन लाफिंग इंडोनेशिया आठवें नंबर पर रहा। इस कॉमेडी शो ने इंडोनेशियन कंटेंट को ग्लोबल लिस्ट में जगह दिलाई और एलओएल फॉर्मेट की पॉपुलैरिटी को भी दिखाया।

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9. Nippon Sangoku: The Three Nations of the Crimson Sun

जापान की निप्पोन सांगोकू: द थ्री नेशंस ऑफ द क्रिमसन सन ने नौवां स्थान हासिल किया। यह जापानी सीरीज अपनी अलग स्टोरी और प्रेजेंटेशन के साथ ग्लोबल टॉप-10 में शामिल हुई।

10. The Family Man

इंडियन सीरीज द फैमिली मैन दसवें नंबर पर रही। यह लिस्ट में शामिल चौथी इंडियन सीरीज है। चार इंडियन शो का टॉप-10 में पहुंचना बताता है कि प्राइम वीडियो पर इंडियन कंटेंट की ग्लोबल डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है।