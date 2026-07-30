Apple ने लॉन्च किया नया Upgrade प्रोग्राम, अब मंथली पेमेंट पर मिलेंगे iPhone, Mac और iPad

Apple ने अमेरिका में एक नया हार्डवेयर लीजिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नाम Apple Upgrade है। Klarna की मदद से चलाए जा रहे इस प्रोग्राम के तहत योग्य ग्राहक डिवाइस की पूरी कीमत एक साथ चुकाने के बजाय हर महीने तय रकम देकर Apple के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकेंगे।

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यह प्रोग्राम अमेरिका में Apple Store की ऑनलाइन वेबसाइट, Apple Store ऐप और Apple Store के स्टोर्स पर उपलब्ध है। इसके तहत iPhone, Apple Watch, Mac और iPad को लीज पर लिया जा सकता है।

मंथली पेमेंट iPhone के लिए 17.99 डॉलर (लगभग ₹1,700), Apple Watch के लिए 11.99 डॉलर (लगभग ₹1,100), Mac के लिए 24.99 डॉलर (लगभग ₹2,300) और iPad के लिए 11.99 डॉलर (लगभग ₹1,100) से शुरू होता है। iPhone और Apple Watch के लिए ग्राहक 12 या 24 महीने की लीज अवधि चुन सकते हैं। वहीं, Mac और iPad के लिए 24 या 36 महीने की अवधि का विकल्प मिलता है।

ग्राहक अपने पुराने डिवाइस को Apple Trade In के जरिए एक्सचेंज करके अपने मासिक भुगतान को कम भी कर सकते हैं। Apple Card का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को लीज भुगतान पर 3 फीसदी Daily Cash भी मिल सकता है।

लीज खत्म होने के बाद अपग्रेड, खरीदने का ऑप्शन

लीज अवधि पूरी होने के बाद ग्राहक नए डिवाइस पर अपग्रेड करने के लिए नई लीज शुरू कर सकते हैं और अपना मौजूदा डिवाइस वापस कर सकते हैं। उनके पास डिवाइस को एकमुश्त भुगतान करके खरीदने या उसे वापस करके प्रोग्राम से बाहर निकलने का विकल्प भी होगा।

Apple के मुताबिक, Klarna द्वारा संभाली जाने वाली आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन या Apple Store में पूरी की जा सकती है। आवेदन के दौरान सॉफ्ट क्रेडिट इंक्वायरी की जाती है, जिसका क्रेडिट स्कोर पर असर नहीं पड़ता। हालांकि, प्रोग्राम में शामिल होने की मंजूरी ग्राहक की पात्रता और क्रेडिट जांच पर निर्भर करेगी।

Apple Upgrade के लॉन्च के साथ कंपनी अमेरिका में अपने मौजूदा iPhone Upgrade Program और iPhone Payments को बंद कर रही है। मौजूदा योग्य ग्राहकों के पास Apple Upgrade, Apple Card Monthly Instalments, सीधे खरीदने या कैरियर फाइनेंसिंग जैसे विकल्प मौजूद रहेंगे।

भारत में अभी उपलब्ध नहीं है Apple Upgrade

भारतीय ग्राहकों के लिए फिलहाल इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। Apple Upgrade अभी केवल अमेरिका में योग्य ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और इसे भारत में लॉन्च नहीं किया गया है। Apple ने अभी यह जानकारी भी नहीं दी है कि यह लीजिंग प्रोग्राम भारत में कब या क्या लॉन्च किया जाएगा।

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Apple Upgrade के जरिए कंपनी अमेरिका में अपने हार्डवेयर खरीदने का एक नया विकल्प दे रही है। इससे ग्राहक डिवाइस की कीमत को मंथली पेमेंट में बांट सकते हैं और लीज अवधि पूरी होने के बाद नए डिवाइस पर अपग्रेड करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।