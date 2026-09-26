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Newsट्रेंडिंगपीएम मोदी से मिले सीएम योगी, यूपी चुनाव को लेकर बढ़ी राजनीतिक हलचल

पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, यूपी चुनाव को लेकर बढ़ी राजनीतिक हलचल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब एक घंटे चली इस बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव और पार्टी की आगे की रणनीति जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की बात सामने आई है। हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया गया है।

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Sonam
Sonam
UPDATED: Sep 26, 2026 16:22 IST

In Short

  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब एक घंटे तक मुलाकात की।
  • सूत्रों के मुताबिक, बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव और पार्टी की चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई।
  • मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में आगामी रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा सामने नहीं आया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक दोपहर के समय हुई और करीब एक घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक, इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश से जुड़े कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई।

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हालांकि, इस बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी सामने नहीं आया है। न ही सरकार या पार्टी की तरफ से इस मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है।

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, बैठक में चुनावी तैयारियों और पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर बातचीत हुई।

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री आवास पहुंचना और दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है।

राज्यसभा चुनाव भी रहा अहम मुद्दा

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में राज्यसभा चुनाव का मुद्दा भी प्रमुख रहा। आने वाले समय में कुछ राज्यसभा सीटों को लेकर पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर सकती है। इसी वजह से इस विषय पर पहले से चर्चा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हालांकि, बैठक में किन-किन मुद्दों पर विस्तार से बात हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

आगे की रणनीति पर हुई बातचीत

सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पार्टी की तैयारियों और आगे की रणनीति को लेकर विचार साझा किए।

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच होने वाली हर मुलाकात का अपना महत्व होता है, खासकर तब जब किसी राज्य में चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हों।

Image Credit : Aaj Tak

मुलाकात को लेकर बढ़ी राजनीतिक चर्चा

योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में पार्टी की रणनीति और चुनावी तैयारियों को लेकर और जानकारी सामने आ सकती है।

फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि इस मुलाकात से जुड़ी कोई और जानकारी या आधिकारिक बयान सामने आता है या नहीं।

Edited By:
Sonam
Published On:
Sep 26, 2026