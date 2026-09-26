FD मैच्योरिटी से पहले तोड़ी तो कितना होगा नुकसान? समझें ब्याज और पेनल्टी का पूरा गणित

Fixed Deposit यानी FD को सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसमें पहले से तय ब्याज दर के आधार पर रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर किसी वजह से FD को मैच्योरिटी से पहले तोड़ना पड़े, तो मिलने वाली रकम और ब्याज का पूरा गणित बदल सकता है।

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मान लीजिए, आपने ₹5 लाख की FD 2 साल के लिए 7% सालाना ब्याज दर पर कराई है। अगर FD पूरी अवधि तक चलती है, तो मैच्योरिटी पर रकम करीब ₹5.72 लाख हो सकती है। लेकिन अगर अचानक जरूरत पड़ने पर इसे सिर्फ 10 महीने बाद तोड़ दिया जाए, तो बैंक 2 साल वाली ब्याज दर देने के बजाय 10 महीने की लागू दर के हिसाब से ब्याज दे सकता है।

प्रीमैच्योर FD बंद करने पर कैसे बदलता है ब्याज

FD समय से पहले बंद करने पर बैंक आमतौर पर यह देखता है कि पैसा कितने समय तक जमा रहा। इसके आधार पर उस अवधि की ब्याज दर लागू की जा सकती है।

उदाहरण के लिए, अगर 2 साल की FD पर 7% ब्याज मिल रहा था, लेकिन 10 महीने बाद FD तोड़ी गई और बैंक 10 महीने की FD के लिए 6% ब्याज दर लागू करता है। इसके अलावा 1% प्रीमैच्योर क्लोजर पेनल्टी भी लगती है, तो प्रभावी ब्याज दर करीब 5% रह सकती है।

ऐसी स्थिति में ₹5 लाख पर 10 महीने का ब्याज करीब ₹20,833 बन सकता है। वहीं, अगर FD पूरी 2 साल चलती, तो रकम करीब ₹5.72 लाख तक पहुंच सकती थी। यानी दोनों स्थितियों में करीब ₹51,000 का अंतर हो सकता है।

हालांकि, यह सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण है। वास्तविक नुकसान या फायदा बैंक की FD पॉलिसी, ब्याज गणना के तरीके और लागू नियमों पर निर्भर करेगा।

FD तोड़ने से पहले बैंक की शर्त जरूर देखें

FD बंद करने से पहले सिर्फ ब्याज दर पर ध्यान देना काफी नहीं है। अलग-अलग बैंक प्रीमैच्योर क्लोजर के लिए अलग नियम और चार्ज रखते हैं। कुछ मामलों में पेनल्टी लग सकती है, जबकि कुछ में ब्याज दर कम हो सकती है।

इसलिए FD खोलते समय और उसे समय से पहले बंद करते समय बैंक की शर्तों को समझना जरूरी है।

FD तोड़ने के बजाय लोन विकल्प भी देख सकते हैं

अगर पैसों की जरूरत कुछ समय के लिए है और FD तोड़ने से ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो बैंक से FD के बदले लोन या ओवरड्राफ्ट सुविधा के बारे में जानकारी ली जा सकती है।

इसमें FD बंद नहीं करनी पड़ती, हालांकि लोन पर ब्याज देना होता है। इसलिए FD तोड़ने और लोन लेने की लागत की तुलना करने के बाद ही फैसला लेना बेहतर होता है।

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ध्यान रखें कि FD के ब्याज पर टैक्स भी लागू हो सकता है। इसलिए टैक्स कटने के बाद हाथ में आने वाली वास्तविक रकम अलग हो सकती है।