आसानी से डाउनलोड होगा UPI Statement, Paytm ने पेश किया नया Excel फॉर्मेट

Paytm UPI स्टेटमेंट अब Excel फॉर्मेट में भी डाउनलोड करें। आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 11, 2025 10:00 IST
Paytm ने अपने यूपीआई स्टेटमेंट डाउनलोड (UPI statement download) फीचर को और बेहतर बना दिया है। अब यूजर्स एक्सेल फॉर्मेट (Excel format) में भी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आसान हो जाएगा। पहले यह सर्विस केवल पीडीएफ फॉर्मेट (PDF format) तक था, लेकिन अब यह नया अपडेट इंडिविजुअल यूजर्स, अकाउंटेंट और बिजनेस के लिए अधिक फायदेमंद साबित होगा।

Paytm UPI स्टेटमेंट डाउनलोड करने का नया तरीका

पेटीएम के अनुसार, अब यूपीआई यूजर्स अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को किसी भी स्पेसिफिक डेट रेंज या फाइनेंशियल ईयर के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन नोट्स और टैग्स भी शामिल किए गए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस अपडेट को डेटा प्रेजेंटेशन के लिए काफी यूजफुल मान रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स AI tools की मदद से अपनी स्टेटमेंट भी निकाल रहे हैं।
Paytm के प्रवक्ता ने कहा कि हम मोबाइल पेमेंट्स में इनोवेशन लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यूपीआई स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए Excel format का ऑप्शन देने से यूजर्स को बेहतर फाइनेंस मैनेजमेंट की सुविधा मिलेगी।"

कैसे डाउनलोड करें Paytm UPI स्टेटमेंट? (How to download Paytm UPI statement?)

Paytm यूजर्स Balance & History सेक्शन में जाकर आसानी से अपनी यूपीआई स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यह सर्विस उन यूजर्स के लिए मौजूद है जिन्होंने Axis Bank, Yes Bank, State Bank of India, या HDFC Bank के जरिए अपने बैंक अकाउंट को Paytm UPI से लिंक किया है।

अगर आप भी यूपीआई स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते तो नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें। 

  • Paytm ऐप खोलें और Balance & History सेक्शन पर जाएं।
     
  • इसके बाद Download UPI Statement ऑप्शन पर क्लिक करें।
     
  • अब जिस डेट का स्टेटमेंट चाहिए उसे सेलेक्ट करें।
     
  • अब Excel फॉर्मेट को सेलेक्ट करें।
     
  • इसके बाद Download बटन पर टैप करें और स्टेटमेंट सेव कर लें।
     

Paytm की डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में विस्तार

Paytm लगातार अपनी डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। प्लेटफॉर्म पहले से ही यूपीआई लाइट (UPI Lite) के जरिए छोटे लेन-देन की सुविधा देता है। इसके अलावा रुपे क्रेडिट कार्ड (RuPay Credit Card linking) के जरिए यूपीआई से क्रेडिट पेमेंट की सुविधा देता है। वहीं,ऑटो-पे (auto-pay) के जरिए बिल का पेमेंट आसान होता है। इसके अलावा, यूजर्स एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं और अपनी खुद की यूपीआई आईडी (UPI ID) भी बना सकते हैं।

