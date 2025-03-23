Passport Expiry Date: एक्सपायरी डेट चेक करना है जरूरी, वरना विदेश यात्रा हो सकती है कैंसल

Passport validity Time: पासपोर्ट काफी जरुरी डॉक्यूमेंट हैं। पासपोर्ट के जरिये ही आप विदेश घूम सकते हैं। विदेश में यात्रा के दौरान पासपोर्ट से आपकी पहचान भारतीय नागरिक के रूप में होती है। लेकिन क्या आपको पता है हर डॉक्यूमेंट की तरह पासपोर्ट की भी एक्सपायरी डेट होती है। चलिए जानते हैं कि पासपोर्ट कितने साल तक वैलिड रहता है?

पासपोर्ट की वैलिडिटी

पासपोर्ट सर्विस की ऑफिसियल वेबसाइट के अनुसार भारत में एडल्ट्स को जारी किए जाने वाला पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल होती है। वहीं नाबालिगों को जारी किये जाने वाले पासपोर्ट की वैलिडिटी सिर्फ 5 साल की होती है। नाबालिगों के पासपोर्ट की वैलिडिटी उनकी उम्र 18 वर्ष हो जाने के बाद खत्म हो जाती है। इसलिए नाबालिग के पासपोर्ट में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वैलिडिटी के 5 साल खत्म होने से पहले उनकी उम्र 18 वर्ष न हो गई हो।

कैसे करें पासपोर्ट रिन्यू? (How to Renew Passport)



स्टेप 1: सबसे पहले www.passportindia.gov.in वेबसाइट पर जाए।

स्टेप 2: अब अपना अकाउंट लॉगिन करें।

स्टेप 3: इसके बाद "पासपोर्ट रिन्यूअल" ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपनी डिटेल्स भरें।

स्टेप 4: अब आधार कार्ड, पुराना पासपोर्ट और एड्रेस प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

स्टेप 5: अब पासपोर्ट रेन्यू के लिए ऑनलाइन पेमेंट करें और नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) में स्लॉट बुक करें।

स्टेप 6: अपॉइनमेंट वाली डेट पर पासपोर्ट सेवा केंद्र जाकर बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं।

स्टेप 7: इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा और नया पासपोर्ट आपके एड्रेस पर आ जाएगा।

कब करवाना चाहिए पासपोर्ट रेन्यू

पासपोर्ट रिन्यू करवाने के बारे में सोच रहे है तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। पासपोर्ट एक्सपायर होने से 1 साल पहले और एक्सपायर हो जाने के 3 साल बाद तक ही रिन्यू करवाया जा सकता है। साथ ही, अपने पासपोर्ट से जुड़ी कोई जानकारी पाने के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-258-1800 पर कॉल कर सकते है।