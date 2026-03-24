धुरंधर 3 को लेकर मुकेश छाबड़ा ने तोड़ी चुप्पी, क्या सच में आने वाला है फिल्म का अगला पार्ट?
'धुरंधर: द रिवेंज' की रिलीज के बाद से ही फैंस के बीच इसके तीसरे पार्ट को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा था। सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि 'धुरंधर 3' की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब इन खबरों पर विराम लग गया है।
In Short
- मुकेश छाबड़ा ने साफ किया कि ‘धुरंधर 3’ को लेकर फिलहाल कोई प्लान नहीं है, सभी खबरें अफवाह हैं।
- सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप और फैंस की अटकलों से तीसरे पार्ट की चर्चा तेज हुई थी।
- फिल्म के एंड क्रेडिट्स में भी ‘धुरंधर 3’ को लेकर कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला।
'धुरंधर: द रिवेंज' की रिलीज के बाद से ही फैंस के बीच इसके तीसरे पार्ट को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा था। सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि 'धुरंधर 3' की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब इन खबरों पर विराम लग गया है। मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने साफ कर दिया है कि फिलहाल फिल्म के तीसरे हिस्से को लेकर कोई योजना नहीं है।
अफवाहों पर मुकेश छाबड़ा का जवाब
हाल ही में 'ज़ूम' को दिए एक इंटरव्यू में मुकेश छाबड़ा ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब महज अफवाहें हैं।" छाबड़ा ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है।
उन्होंने लोगों को सलाह दी कि अगर भविष्य में ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी आती है, तो वे खुद उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शेयर करेंगे।
कैसे शुरू हुआ चर्चाओं का बाजार?
फिल्म के तीसरे पार्ट 'धुरंधर: द मेहेम' को लेकर अफवाहें तब शुरू हुईं, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल होने लगी। इस क्लिप में दावा किया गया कि फिल्म के अंत में तीसरे पार्ट का टीजर और रिलीज की तारीख दिखाई गई है। इसके अलावा, निर्देशक आदित्य धर के एक पुराने मैसेज ने भी आग में घी डालने का काम किया, जिसमें उन्होंने दर्शकों से फिल्म खत्म होने के बाद क्रेडिट्स तक रुकने की अपील की थी। दर्शकों को लगा कि अंत में कोई बड़ा खुलासा छिपा है।
क्रेडिट्स में नहीं मिला कोई इशारा
तमाम दावों के बावजूद, 'धुरंधर: द रिवेंज' के एंड क्रेडिट्स में तीसरे पार्ट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिल्म की कहानी कुछ अनसुलझे सवालों के साथ खत्म जरूर होती है, जिसकी वजह से दर्शकों ने खुद ही अगले पार्ट का अंदाजा लगा लिया। मुकेश छाबड़ा के इस बयान ने फिलहाल इन सभी कयासों को शांत कर दिया है।
एक्शन से भरपूर है 'धुरंधर' की दुनिया
आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर: द रिवेंज' एक बड़े स्तर की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म जासूसी, सीमा पार के संघर्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर आधारित है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की सफलता और दमदार कहानी ने ही दर्शकों के मन में इसके भविष्य को लेकर उत्सुकता पैदा की थी।