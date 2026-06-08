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Monsoon 2026: देश के कई राज्यों में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक मानसून अब नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के पूरे हिस्से को कवर कर चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी मानसून पहुंच गया है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 8, 2026 12:14 IST
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Monsoon 2026 Latest Update: देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून (Southwest Monsoon) अब रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों की धीमी शुरुआत के बाद मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले तीन से चार दिनों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्सों तक पहुंचने की उम्मीद है।

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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक मानसून अब नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के पूरे हिस्से को कवर कर चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी मानसून पहुंच गया है।

बंगाल की खाड़ी के बड़े हिस्से भी अब मानसून के असर अब साफ नजर आ रहा है। आईएमडी का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात पूरी तरह अनुकूल बने हुए हैं।

 पश्चिमी तट पर होगी सबसे ज्यादा बारिश

आईएमडी के मुताबिक आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा बारिश कर्नाटक और केरल में देखने को मिल सकती है। तटीय कर्नाटक में 8 से 10 जून के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी 9 और 10 जून को भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।

केरल और माहे में भी 9 जून तक भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके बाद भी पूरे हफ्ते मानसूनी बारिश बनी रहने के आसार हैं।कोंकण और गोवा में 7 से 11 जून तक लगातार भारी बारिश हो सकती है। वहीं मध्य महाराष्ट्र में 7 से 9 जून के बीच अच्छी बारिश होने का अनुमान है, जिससे मानसून को राज्य के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बारिश का लंबा दौर

नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगले सात दिनों तक मौसम काफी एक्टिव रहने वाला है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार 9 जून के बाद बारिश और तेज हो सकती है और 13 जून तक कई इलाकों में बहुत भारी बारिश देखने को मिलेगी। लगातार बारिश के कारण कुछ जगहों पर बाढ़, भूस्खलन और यातायात प्रभावित होने का खतरा भी बना हुआ है, खासकर पहाड़ी इलाकों में यह समस्या और ज्यादा खतरनाक हो सकती है।

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बिहार, ओडिशा और झारखंड में भी बढ़ेगी बारिश

ओडिशा में अभी बिखरी हुई बारिश हो रही है, लेकिन 9 जून के बाद बारिश का दायरा और बढ़ सकता है। राज्य में गरज-चमक और तेज हवाओं की भी संभावना है। बिहार में 10 और 11 जून को भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।

इसके साथ तेज हवाएं और गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। वहीं झारखंड में 11 जून के बाद बारिश की गतिविधियां तेज होने लगेंगी। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी पूरे सप्ताह अच्छी बारिश का अनुमान है। कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है।

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 दक्षिण भारत में भी मौसम रहेगा मेहरबान

तमिलनाडु, पुडुचेरी और करैकल में 7 से 11 जून के बीच बारिश का दौर जारी रह सकता है। कई जगहों पर गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी पूरे सप्ताह रुक-रुक कर बारिश होती रह सकती है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में 7 और 8 जून को गर्मी की लहर का असर भी बना रह सकता है।

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उत्तर भारत में अभी नहीं मिलेगी राहत

जहां देश के कई हिस्सों में मानसून एक्टिव हो रहा है, वहीं उत्तर-पश्चिम भारत के लोगों को अभी कुछ दिन और गर्मी झेलनी पड़ेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 8 से 11 जून के बीच हीटवेव यानी लू चलने की संभावना है। तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, हालांकि हफ्ते के आखिर तक मौसम में कुछ राहत मिलने के संकेत हैं।

11 से 13 जून के बीच दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल इन क्षेत्रों में मानसून की जोरदार बारिश के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।

Edited By:
Admin
Published On:
Jun 8, 2026