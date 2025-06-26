मेट्रो स्टेशन पर खोलें अपनी दुकान, इनसे लेनी होगी परमिशन; जानें पूरा प्रोसेस

आज के समय में मेट्रो स्टेशन (Metro Station) पर दुकान खोलना एक बढ़िया बिजनेस का मौका बन चुका है। दिल्ली, नोएडा और बाकी शहरों की मेट्रो में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। ऐसे में अगर आपकी दुकान मेट्रो स्टेशन पर होगी तो कस्टमर अपने आप मिलने लगेंगे।

मेट्रो स्टेशन की दुकान देने वाली कंपनियां कौन हैं?

देश के अलग-अलग शहरों में मेट्रो स्टेशन पर दुकान देने का काम मेट्रो कंपनियां जैसे दिल्ली मेट्रो (DMRC), नोएडा मेट्रो (NMRC), लखनऊ मेट्रो (UPMRCL) करती हैं।। ये कंपनियां समय-समय पर टेंडर निकालती हैं, जिन्हें भरकर आप मेट्रो स्टेशन की दुकान (metro station retail shop) के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

कहां मिलती है टेंडर की जानकारी? (How to get details of Metro Teder)

हर मेट्रो कंपनी की अपनी वेबसाइट होती है, जिस पर नए टेंडर (metro shop tender) की जानकारी मिलती है। यहां आपको ये भी बताया जाता है कि कौन-से स्टेशन पर दुकान खाली है, किराया कितना होगा, और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है।

कौन-सी दुकानें खोल सकते हैं?

मेट्रो स्टेशन पर रोज हजारों लोग आते-जाते हैं, इसलिए वहां पर हर जरूरत की चीजों जैसे खाने-पीने की चीजों की दुकान, मोबाइल एक्सेसरीज, किताबें, गिफ्ट आइटम, दवाइयों की दुकान या ATM जैसी सर्विस की दुकान खोल सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इन दुकानों पर शराब, तंबाकू जैसी चीजों की अनुमति नहीं मिलती।

अप्लाई कैसे करें? (How to apply shop for in metro)

सबसे पहले टेंडर डाउनलोड करें और उसमें मांगी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें। फिर अपने डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, PAN कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, GST नंबर जैसी चीजें तैयार रखें। साथ ही एक तय रकम सिक्योरिटी के तौर पर (EMD) जमा करनी होती है। यह प्रोसेस ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकती है।

टेंडर की बोली लगाई जाती है और जो सबसे सही कीमत पर या पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करता है, उसे दुकान अलॉट कर दी जाती है।

किराया कितना होता है? (Metro Shop Rent)

किराया स्टेशन की जगह और दुकान के साइज पर डिपेंड करता है। कुछ दुकानों का किराया ₹10,000 प्रति महीना हो सकता है, तो कुछ का ₹1 लाख तक भी जाता है। ये सब टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखा होता है।

लाइसेंस और परमिशन कैसे मिलती है? (How to get license for Shop)

दुकान मिलने के बाद मेट्रो कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होता है, जिसे license agreement कहते हैं। फिर आप नगर निगम या फूड डिपार्टमेंट से जरूरी परमिशन (metro shop license) ले सकते हैं।