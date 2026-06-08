दक्षिणी फिलीपींस में सोमवार सुबह आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने बड़े पैमाने पर दहशत फैला दी। भूकंप के बाद अब सुनामी की आशंका है जिसे देखते हुए अधिकारियों ने कई तटीय इलाकों में चेतावनी जारी की और लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार इस आपदा में कम से कम पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।

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सुनामी के खतरे के बीच बड़े पैमाने पर निकासी

फिलीपींस के ज्वालामुखी एवं भूकंप विज्ञान संस्थान (PHIVOLCS) के मुताबिक, भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 7:37 बजे आया। इसका केंद्र मिंडानाओ द्वीप के सरंगानी प्रांत के मासीम कस्बे से करीब 32 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में समुद्र के भीतर स्थित था। भूकंप की गहराई लगभग 33 किलोमीटर दर्ज की गई, जिसके कारण दक्षिणी फिलीपींस के बड़े हिस्से में तेज झटके महसूस किए गए।

भूकंप के तुरंत बाद PHIVOLCS ने मिंडानाओ के कई तटीय प्रांतों के लिए सुनामी चेतावनी जारी कर दी। इसके बाद आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू करते हुए संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकालना शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झटके महसूस होते ही लोग घरों, दफ्तरों, स्कूलों और व्यावसायिक इमारतों से बाहर निकल आए।

इमारतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान

शुरुआती जांच में कई क्षेत्रों में भवनों और बुनियादी ढांचे को नुकसान की जानकारी सामने आई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कुछ जगहों पर दीवारों में दरारें पड़ीं, सामान गिर गया और बिजली तथा संचार सेवाएं प्रभावित हुईं। प्रशासन अभी नुकसान का आकलन कर रहा है, जबकि राहत और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं।

स्थानीय समाचार रिपोर्टों में कम से कम पांच लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बचाव और इवैल्यूएशन अभियान आगे बढ़ने के साथ मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। दूरदराज और तटीय इलाकों में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए खोज एवं बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया है।