कोलकाता एयरपोर्ट पर ₹1.13 करोड़ के डॉलर जब्त! बैग में ऐसी जगह छिपाई थी करेंसी, देखकर CISF भी रह गई हैरान

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों ने चेकिंग के दौरान दो यात्रियों के पास से भारी मात्रा में अमेरिकी डॉलर बरामद किए हैं। जब्त की गई विदेशी करेंसी की भारतीय कीमत करीब 1 करोड़ 13 लाख 64 हजार रुपये बताई गई है। दोनों यात्री भूटान एयरलाइंस की फ्लाइट से बैंकॉक जाने की तैयारी में थे।

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एक्स-रे स्क्रीनिंग में संदिग्ध दिखे बैग

यह घटना 19 अक्टूबर 2026 की है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान CISF के जवानों को एक्स-रे स्क्रीनिंग मशीन में दो यात्रियों के हैंड बैगेज की तस्वीरें संदिग्ध लगीं। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने दोनों बैगों की तलाशी लेने का फैसला किया।

जांच के दौरान पता चला कि बैग के निचले हिस्से में खास तरीके से जगह बनाई गई थी। इसी फॉल्स बॉटम में विदेशी करेंसी छिपाकर रखी गई थी। सुरक्षा बलों की नजर से बचाने के लिए अमेरिकी डॉलर को अखबार में लपेटकर रखा गया था। हालांकि, एक्स-रे स्क्रीनिंग के दौरान संदिग्ध तस्वीरें सामने आने के बाद इस तरीके का खुलासा हो गया।

दो यात्रियों के पास से मिले 1,19,900 डॉलर

तलाशी के दौरान पहले यात्री के बैग से 74,900 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। वहीं, दूसरे यात्री के बैग से 45,000 अमेरिकी डॉलर मिले। इस तरह दोनों यात्रियों के पास से कुल 1,19,900 अमेरिकी डॉलर जब्त किए गए।

बरामद विदेशी करेंसी की कुल भारतीय कीमत करीब 1 करोड़ 13 लाख 64 हजार रुपये आंकी गई है। पूछताछ में सामने आया कि दोनों यात्री भूटान एयरलाइंस की फ्लाइट से बैंकॉक जाने वाले थे।

कस्टम्स विभाग को सौंपे गए दोनों यात्री

मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए CISF ने दोनों यात्रियों और बरामद विदेशी करेंसी को कस्टम्स विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) के हवाले कर दिया।

कस्टम्स की कार्रवाई के तहत 74,900 अमेरिकी डॉलर के साथ पकड़े गए मुख्य यात्री को 20 अक्टूबर को जिला और सत्र न्यायालय में पेश किया गया। वहीं, 45,000 अमेरिकी डॉलर के मामले में शामिल दूसरे यात्री को डिटेंशन रसीद जारी करने के बाद कस्टम्स ने छोड़ दिया।

एयरपोर्ट पर जांच के दौरान हुआ खुलासा

इस मामले में एक्स-रे स्क्रीनिंग मशीन की जांच अहम साबित हुई। बैग की तस्वीरों में संदिग्ध चीजें दिखाई देने के बाद जवानों ने तलाशी ली, जिससे अखबार में लपेटकर फॉल्स बॉटम में छिपाई गई विदेशी करेंसी बरामद हुई। इसके बाद मामले को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम्स विभाग को सौंप दिया गया।