Mini Cooper Crash: 'मेरे पापा सब संभाल लेंगे'... 3 की मौत, ड्राइवर पकड़ा गया फिर भी FIR में आरोपी अज्ञात क्यों?

केरल के कोच्चि में तेज रफ्तार Mini Cooper कार से हुए हादसे में तीन युवाओं की मौत के मामले में नया विवाद सामने आया है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने 19 वर्षीय कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन मामले में दर्ज FIR में आरोपी का नाम और पता 'अज्ञात' लिखा गया है। इस बात को लेकर मृतकों के परिवारों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।

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कैसे हुआ हादसा?

रिपोर्ट के मुताबिक, 11 अक्टूबर की सुबह कोच्चि के पास नेदुम्बसेरी में तेज रफ्तार Mini Cooper ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी। स्कूटर पर देविका, गोपिका और इयास सवार थे। तीनों की उम्र करीब 21 साल थी और हादसे में उनकी मौत हो गई।

कार चला रहे सुहैल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि हादसे के समय वह शराब के नशे में था। हालांकि, FIR में शराब पीकर गाड़ी चलाने का जिक्र नहीं है।

'मेरे पापा सब संभाल लेंगे'

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद चालक लोगों से बहस कर रहा था। एक चश्मदीद ने दावा किया कि आरोपी ने कहा, "एयरपोर्ट रोड पर तेज गाड़ी चलाने में क्या गलत है? मेरे पापा सब संभाल लेंगे।"

पुलिस जांच के मुताबिक, हादसे के समय कार की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। पुलिस को कुछ ऐसे वीडियो भी मिले हैं, जिनमें कथित तौर पर आरोपी 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार पर गाड़ी चलाता दिखाई देता है।

चार लोग गिरफ्तार, हत्या का मामला दर्ज करने की मांग

पुलिस ने सुहैल के अलावा निनाव, अमीर और जोएल को भी गिरफ्तार किया है। जांच के अनुसार, चारों ने कार में निकलने से पहले शराब पी थी।

मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मृतकों के परिवारों ने हत्या की धारा लगाने की मांग की है।

सरकार ने क्या कहा?

रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा कि आरोपियों को जेल के बजाय बोर्स्टल स्कूल भेजने का फैसला अदालत का था। उन्होंने निष्पक्ष जांच और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शराब के नशे में होने की पुष्टि मेडिकल जांच से होती है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।