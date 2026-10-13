IndiGo Flight Cancellation: इन 4 शहरों के लिए उड़ानें बंद, टिकट बुक है तो तुरंत चेक करें स्टेटस

सऊदी अरब में बिगड़ते सुरक्षा हालात के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) ने सऊदी अरब के चार शहरों रियाद, जेद्दा, दम्माम और मदीना से आने-जाने वाली सभी उड़ानें 17 अक्टूबर 2026 तक रद्द कर दी हैं। एयरलाइन ने मंगलवार को नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों से एयरपोर्ट निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की अपील की है।

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इंडिगो ने यात्रियों को दी जरूरी सलाह

इंडिगो ने 13 अक्टूबर को जारी एडवाइजरी में कहा कि सऊदी अरब के मौजूदा हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें।

एयरलाइन के मुताबिक, प्रभावित यात्रियों को बुकिंग के समय दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल पर लगातार अपडेट भेजे जा रहे हैं। इंडिगो ने कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है।

क्यों रद्द करनी पड़ीं उड़ानें?

सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के नए हमलों के बाद सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बंद है। सऊदी अधिकारियों ने NOTAM जारी कर एयरपोर्ट की बंदी 17 अक्टूबर को रात 9 बजे GMT तक बढ़ा दी है। भारतीय समय के मुताबिक यह 18 अक्टूबर की रात 2:30 बजे तक है।

वीकेंड में हुए हमले के बाद से एयरपोर्ट बंद है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के मुताबिक, रियाद और खमीस मुशैत को निशाना बनाने वाली तीन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका गया।

यात्रियों पर क्या होगा असर?

इंडिगो के इस फैसले से भारत और सऊदी अरब के चार प्रमुख शहरों के बीच सफर करने वाले यात्री प्रभावित होंगे। एयरलाइन ने फिलहाल अपनी सार्वजनिक एडवाइजरी में रिफंड या रीबुकिंग की ऑटोमैटिक सुविधा को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

यात्री इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट पर फ्लाइट स्टेटस देख सकते हैं। साथ ही SMS, ईमेल और ऐप नोटिफिकेशन पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

दूसरी एयरलाइंस की उड़ानें भी प्रभावित

सऊदी अरब के मौजूदा हालात का असर दूसरी एयरलाइंस पर भी पड़ा है। एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर की कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। एमिरेट्स, एतिहाद, फ्लाईदुबई और कतर एयरवेज ने भी कुछ उड़ानें रद्द की हैं।

अकासा एयर ने भी 17 अक्टूबर तक रोकी उड़ानें

अकासा एयर ने रियाद और जेद्दा की सभी उड़ानें 17 अक्टूबर तक निलंबित कर दी हैं। कंपनी ने प्रभावित यात्रियों को पूरा रिफंड या बिना अतिरिक्त शुल्क यात्रा की तारीख बदलने का विकल्प दिया है। रिफंड सात दिनों के भीतर भुगतान के मूल स्रोत में भेजा जाएगा।