Jeff Bezos Wedding: जेफ बेजोस की शादी में पहुंचेंगे कई हॉलिवुड के सितारें, भारत में सिर्फ इसे मिला इन्विटेशन

Jeff Bezos Wedding: दुनिया के अमीरों की लिस्ट में शुमार जेफ बेजोस इस वीकेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर रहे हैं। उनकी शादी में जहां हॉलीवुड के कई सितारें पहुंच रहे हैं तो वहीं भारत में केवल नताशा पूनावाला को इन्विटेशन मिला है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 27, 2025 15:57 IST
Jeff Bezos Wedding

दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल जेफ बेजोस (Jeff Bezos) इस वीकेंड शादी करने जा रहे हैं। वो अपनी मंगेतर लॉरेन सांचेज से इटली के वेनिस में शादी करेंगे। ये शादी बेहद खास और प्राइवेट होगी, जिसमें चुनिंदा मेहमान ही शामिल होंगे।

सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस शादी में भारत से सिर्फ एक ही नाम को न्योता मिला है और वो नाम नताशा पूनावाला है।

कौन हैं नताशा पूनावाला?

नताशा पूनावाला का नाम आपने फैशन शोज और मेट गाला जैसे इवेंट्स में जरूर सुना होगा। वो एक स्टाइल आइकन मानी जाती हैं। लेकिन वो सिर्फ दिखने में ही नहीं, अपने काम में भी उतनी ही दमदार हैं।

वो भारत की बड़ी वैक्सीन कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उनके पति आदार पूनावाला इस कंपनी के CEO हैं। कोरोना के समय इसी कंपनी ने भारत को कोविशील्ड वैक्सीन दी थी।

नताशा का जन्म 26 नवंबर 1981 को पुणे में हुआ था। उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया।

क्यों खास है नताशा को बुलाया जाना?

जेफ बेजोस की शादी में दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियां आ रही है। इस शादी के गेस्ट लिस्ट में इवांका ट्रंप, बेयोंसे, लियोनार्डो डिकैप्रियो, बिल गेट्स, और ऑरलैंडो ब्लूम जैसे नाम शामिल हैं।

ऐसे में भारत के कई बड़े बिजनेसमैन के नाम लिस्ट में न होकर सिर्फ नताशा पूनावाला को बुलाया जाना बताता है कि उनका ग्लोबल सोशियल सर्कल कितना मजबूत है।

नताशा क्या-क्या संभालती हैं?

  • विल्लू पूनावाला फाउंडेशन की चेयरपर्सन
  • सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
  • नीदरलैंड्स के पूनावाला साइंस पार्क की डायरेक्टर
  • रेसिंग-ब्रीडिंग कंपनी की डायरेक्टर

इसका मतलब है कि वो फैशन की दुनिया में जितनी मशहूर हैं, उतनी ही बिजनेस और सोशल सर्विस में भी एक्टिव हैं।

जेफ बेजोस की शादी कितनी खास

शादी इटली के वेनिस में हो रही है और इसे बहुत प्राइवेट रखा गया है। गेस्ट की संख्या 200 से भी कम है। इतनी छोटी लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय नाम का शामिल होना नताशा की इंटरनेशनल पहचान और असर को दिखाता है।

