Israel-Iran War: 'तेहरान से तुरंत बाहर निकलें' - संकट गहराया तो भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

Israel-Iran War: ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को तुरंत शहर से बाहर निकलने की सलाह दी है। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में कहा, “सभी भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोगों जो अपनी संसाधनों से तेहरान से बाहर जा सकते हैं, वे किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं।”

advertisement

⚠️

All Indian Nationals and PIOs who can move out of Tehran using their own resources, are advised to move to a safe location outside the City. — India in Iran (@India_in_Iran) June 17, 2025

इस चेतावनी के साथ दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। भारतीय दूतावास ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, “तेहरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक जो अभी तक दूतावास के संपर्क में नहीं हैं, वे तुरंत अपनी लोकेशन और संपर्क नंबर शेयर करें और संपर्क करें: +989010144557; +989128109115; +989128109109 @MEAIndia।”

⚠️

All Indian Nationals who are in Tehran and not in touch with the Embassy are requested to contact the Embassy of India in Tehran immediately and provide their Location and Contact numbers.



Kindly contact: +989010144557; +989128109115; +989128109109@MEAIndia — India in Iran (@India_in_Iran) June 17, 2025

इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि मंत्रालय ने 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जो स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है।

ईरान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को निकाला गया

भारत सरकार ने ईरान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को भी तेहरान से बाहर निकालने में मदद की है और उनसे लगातार संपर्क में है। कुछ छात्रों को तो सुरक्षित जगहों पर भी ले जाया गया है। ईरान का हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते निकाला जा रहा है।

Our Statement on the situation in Iran⬇️



🔗 https://t.co/vMiKDM6kvg pic.twitter.com/VZK1UmP5mm — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 17, 2025

इससे पहले सोमवार को विदेश मंत्रालय ने कहा था कि तेहरान स्थित भारतीय दूतावास सुरक्षा स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है और ईरान में रह रहे भारतीय छात्रों के संपर्क में है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।