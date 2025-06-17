scorecardresearch
Israel-Iran War: 'तेहरान से तुरंत बाहर निकलें' - संकट गहराया तो भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को तुरंत शहर से बाहर निकलने की सलाह दी है। पूरी डिटेल यहां।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 17, 2025 11:26 IST

Israel-Iran War:  ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को तुरंत शहर से बाहर निकलने की सलाह दी है। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में कहा, “सभी भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोगों जो अपनी संसाधनों से तेहरान से बाहर जा सकते हैं, वे किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं।”

इस चेतावनी के साथ दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। भारतीय दूतावास ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, “तेहरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक जो अभी तक दूतावास के संपर्क में नहीं हैं, वे तुरंत अपनी लोकेशन और संपर्क नंबर शेयर करें और संपर्क करें: +989010144557; +989128109115; +989128109109 @MEAIndia।”

इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि मंत्रालय ने 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जो स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है।

ईरान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को निकाला गया

भारत सरकार ने ईरान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को भी तेहरान से बाहर निकालने में मदद की है और उनसे लगातार संपर्क में है। कुछ छात्रों को तो सुरक्षित जगहों पर भी ले जाया गया है। ईरान का हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते निकाला जा रहा है।

इससे पहले सोमवार को विदेश मंत्रालय ने कहा था कि तेहरान स्थित भारतीय दूतावास सुरक्षा स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है और ईरान में रह रहे भारतीय छात्रों के संपर्क में है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

Jun 17, 2025