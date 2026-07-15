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IRCTC की नई वेबसाइट आज से होगी शुरू, टिकट बुकिंग होगी आसान, जानें नए पोर्टल की खास बातें

IRCTC की नई वेबसाइट आने के बाद ट्रेन टिकट बुक करने का तरीका बदल सकता है। रेलवे ने यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए नया पोर्टल तैयार किया है। इसमें तेज स्पीड आसान डिजाइन और बेहतर अनुभव देने की कोशिश की गई है। जानिए नई वेबसाइट में क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेंगे।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 15, 2026 11:17 IST
AI genertated image

In Short

  • IRCTC की नई वेबसाइट आज लॉन्च होने जा रही है।
  • नई वेबसाइट पहले से ज्यादा तेज और इस्तेमाल में आसान होगी।
  • तत्काल टिकट बुकिंग, कैप्चा और पॉपअप से जुड़ी दिक्कतें कम हो सकती हैं।

IRCTC New Website: भारतीय रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC की नई वेबसाइट आज लॉन्च होने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ हफ्ते पहले इसके बारे में जानकारी दी थी। पुरानी वेबसाइट के मुकाबले इसमें कई बदलाव और नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।

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अब वेबसाइट नहीं होगी बार-बार स्लो

ज्यादा लोगों के एक साथ वेबसाइट खोलने पर IRCTC की साइट धीमी हो जाती है। कई बार वेबसाइट काम करना भी बंद कर देती है। टिकट बुकिंग और तत्काल टिकट के समय यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है।

नई वेबसाइट को पहले से ज्यादा तेज और आसान बनाया गया है। रेलवे का कहना है कि नई वेबसाइट पर टिकट बुक करने में कम परेशानी होगी। इसमें केवल वेबसाइट का रूप नहीं बदलेगा, बल्कि टिकट बुक करने के तरीके को भी आसान बनाया जाएगा।

नया लुक, कम पॉपअप और साफ स्क्रीन

IRCTC की नई वेबसाइट का रूप पहले से काफी अलग होगा। यात्रियों को साफ और आसान स्क्रीन दिखाई देगी। पुरानी वेबसाइट पर कई जगह विज्ञापन, पॉपअप और अलग-अलग हिस्से दिखाई देते हैं। इससे कई लोगों को टिकट बुक करते समय सही विकल्प खोजने में परेशानी होती है।

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नई वेबसाइट में इन दिक्कतों को कम करने की कोशिश की गई है। यात्रियों को जरूरी विकल्प एक ही जगह आसानी से मिल सकेंगे। इससे उन्हें बार-बार अलग-अलग पेज खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

तत्काल टिकट बुक करना होगा आसान

IRCTC की वेबसाइट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तत्काल टिकट बुक करने के लिए किया जाता है। हर दिन लाखों लोग कन्फर्म टिकट पाने के लिए तत्काल टिकट बुक करते हैं। इस दौरान वेबसाइट धीमी होने, बार-बार कैप्चा भरने और पॉपअप आने जैसी दिक्कतें सामने आती हैं।

नई वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुक करने का तरीका आसान हो सकता है। वेबसाइट की बेहतर स्पीड और आसान स्क्रीन के कारण टिकट बुक करने में कम समय लग सकता है। इससे यात्रियों को जल्दी टिकट बुक करने में मदद मिलेगी।

छात्रों ने बताई थी परेशानी

कुछ हफ्ते पहले छात्रों के एक समूह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। छात्रों ने उन्हें IRCTC की पुरानी वेबसाइट पर आने वाली कई दिक्कतों के बारे में बताया था।

छात्रों ने कहा था कि टिकट बुक करते समय वेबसाइट बहुत धीमी हो जाती है। इसके अलावा बार-बार कैप्चा भरना पड़ता है और कई पॉपअप भी दिखाई देते हैं। इन कारणों से टिकट बुक करने में काफी समय लग जाता है।

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छात्रों की बात सुनने के बाद रेल मंत्री ने अधिकारियों को वेबसाइट को नए तरीके से तैयार करने का आदेश दिया था। रेलवे ने नई वेबसाइट का बीटा वर्जन छात्रों को भी दिखाया और लॉन्च से पहले उनकी राय ली। अब नई वेबसाइट आने के बाद यात्रियों को टिकट बुक करने में पहले से कम परेशानी होने की उम्मीद है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 15, 2026