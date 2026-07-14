Tomorrowland Thailand 2026: एशिया में पहली बार होगा मेगा फेस्टिवल, जानें क्या है खास

Tomorrowland Thailand 2026: दुनिया का मशहूर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक फेस्टिवल Tomorrowland अब एशिया में होने जा रहा है। एशिया में पहली बार Tomorrowland का इतना बड़ा और पूरा फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। यह फेस्टिवल थाईलैंड के Wisdom Valley में होगा। Wisdom Valley में चारों तरफ पहाड़, पानी, खुली जगह और पाम के पेड़ होंगे। पूरे इलाके को एक बड़े फेस्टिवल ग्राउंड में बदला जाएगा।

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Tomorrowland Thailand में कुल छह स्टेज बनाए जाएंगे। इनमें Tomorrowland का मशहूर MainStage, CORE और Freedom स्टेज शामिल होंगे। इसके अलावा थाईलैंड के लिए कुछ नए और खास स्टेज भी तैयार किए जाएंगे। हर स्टेज को अलग अनुभव देने के हिसाब से बनाया जाएगा। फेस्टिवल में जाने की तैयारी कर रहे लोगों को इससे जुड़ी चार जरूरी बातें जान लेनी चाहिए।

टिकट के लिए छह पेमेंट ऑप्शन

Tomorrowland Thailand के टिकट खरीदने के लिए छह तरह के पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे। लोग Visa और Mastercard क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, WeChat Pay, Alipay, QR PromptPay और JCB या UnionPay के जरिए टिकट का पेमेंट कर सकेंगे। इन अलग-अलग पेमेंट ऑप्शन की वजह से कई देशों से आने वाले लोगों के लिए टिकट खरीदना आसान होगा।

फेस्टिवल के साथ थाईलैंड घूमने का मौका

Discover Thailand प्रोग्राम के जरिए लोग फेस्टिवल में शामिल होने के साथ थाईलैंड की अलग-अलग जगहों पर घूम भी सकेंगे। इस ट्रिप में दो या तीन जगहों को शामिल किया जा सकता है।

इसमें Chiang Mai, Bangkok और Phuket की यात्रा शामिल हो सकती है। इसके बाद यह सफर Tomorrowland Thailand के फेस्टिवल वीकेंड के साथ खत्म होगा। यानी लोग केवल फेस्टिवल का मजा ही नहीं लेंगे, बल्कि थाईलैंड की मशहूर जगहों पर घूम भी सकेंगे।

DreamVille कैंपसाइट नहीं होगा

Tomorrowland के कुछ दूसरे फेस्टिवल में DreamVille कैंपसाइट की सुविधा मिलती है, लेकिन थाईलैंड में यह सुविधा नहीं होगी। आयोजकों के मुताबिक, यहां आने वाले लोगों के लिए Hotel Packages में ठहरना सबसे आसान विकल्प होगा। इसलिए लोगों को अपनी यात्रा और ठहरने की तैयारी पहले से करनी होगी।

एंट्री के लिए उम्र 20 साल जरूरी

Tomorrowland Thailand में एंट्री के लिए उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए। साल 2006 में पैदा हुए लोगों को तभी एंट्री मिलेगी, जब वे फेस्टिवल शुरू होने से पहले 20 साल के हो जाएं। जो लोग फेस्टिवल के बाद 20 साल के होंगे, उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी।