सिर्फ एक बुकिंग में 3 देशों की सैर! IRCTC लेकर आया Thailand, Malaysia और Singapore का खास टूर पैकेज - प्राइस?
एक ही पैकेज में विदेश की फ्लाइट, होटल, खाना और घूमना—IRCTC यात्रियों के लिए खास एशिया टूर लेकर आया है। परिवार या दोस्तों के साथ विदेश घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो जानिए यह सफर कब शुरू होगा, कितना खर्च आएगा और पैकेज में क्या-क्या मिलेगा।
In Short
- IRCTC का 11 रात और 12 दिन का एशिया टूर 10 अगस्त 2026 को इंदौर से शुरू होगा, जिसमें बैंकॉक, पटाया, कुआलालंपुर और सिंगापुर की सैर कराई जाएगी।
- पैकेज की शुरुआती कीमत ₹1,79,900 प्रति व्यक्ति है, जिसमें फ्लाइट, होटल, खाना, एसी बस, गाइड और ट्रैवल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं शामिल हैं।पैकेज की शुरुआती कीमत ₹1,79,900 प्रति व्यक्ति है, जिसमें फ्लाइट, होटल, खाना, एसी बस, गाइड और ट्रैवल इंश्योरेंस जैसी सुवि
- टूर में केवल 30 सीटें हैं और यात्रा के लिए पासपोर्ट वापसी की तारीख से कम से कम छह महीने तक वैध होना जरूरी है।
IRCTC Best of Asia Tour: विदेश घूमने का प्लान बनाते समय सबसे बड़ी परेशानी फ्लाइट, होटल, खाना और घूमने की जगहों की अलग-अलग बुकिंग करना होता है। इसमें समय भी ज्यादा लगता है और खर्च का हिसाब रखना भी मुश्किल हो जाता है।
IRCTC का यह पैकेज इन सभी इंतजामों को एक ही जगह जोड़ता है, जिससे परिवार या दोस्तों के साथ विदेश घूमने का प्लान आसान हो सकता है। अब जानते हैं कि यह सफर कब शुरू होगा और इसके लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे।
10 अगस्त को इंदौर से होगी शुरुआत
IRCTC का ‘Best of Asia–Three in One’ टूर 10 अगस्त 2026 को इंदौर एयरपोर्ट से शुरू होगा। 11 रात और 12 दिन के इस पैकेज में थाईलैंड के बैंकॉक और पटाया, मलेशिया के कुआलालंपुर और सिंगापुर घूमने का मौका मिलेगा। इस टूर में कुल 30 सीटें रखी गई हैं।
इंदौर से फ्लाइट मुंबई होते हुए बैंकॉक पहुंचेगी। इसके बाद बैंकॉक से कुआलालंपुर और फिर कुआलालंपुर से सिंगापुर ले जाया जाएगा। वापसी की फ्लाइट 21 अगस्त को सिंगापुर से चेन्नई होते हुए इंदौर पहुंचेगी। कंपनी ने साफ किया है कि फ्लाइट के समय में बदलाव हो सकता है।
अब सवाल है कि इस पूरे टूर के लिए कितने पैसे देने होंगे?
₹1.79 लाख से शुरू है किराया
दो या तीन लोगों के एक कमरे में ठहरने पर इस पैकेज के लिए प्रति व्यक्ति ₹1,79,900 देने होंगे। अकेले कमरे में रहने पर कीमत ₹2,17,100 होगी। वहीं, 2 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ ₹1,64,000 और बिना बेड के ₹1,37,300 देने होंगे।
इस कीमत में 5% GST शामिल है। विदेश यात्रा पर लगने वाला TCS अलग से देना होगा। इसकी रकम आपके एक साल के कुल विदेशी टूर खर्च और जमा किए गए फॉर्म के आधार पर तय होगी। अब सवाल है कि इस कीमत में फ्लाइट, होटल और खाने के अलावा कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी
फ्लाइट से लेकर खाने तक की सुविधा
इस पैकेज में इंदौर से आने-जाने की इकोनॉमी क्लास फ्लाइट, एयरपोर्ट से होटल तक आने-जाने की सुविधा, घूमने के लिए एसी बस और तीन सितारा या उसके बराबर होटल शामिल हैं। पटाया और बैंकॉक में दो-दो रात, जबकि कुआलालंपुर और सिंगापुर में तीन-तीन रात ठहरने की व्यवस्था की जाएगी।
टूर पर जाने वाले लोगों को हर दिन नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना मिलेगा। हालांकि फ्लाइट बदलने के दौरान मिलने वाला खाना पैकेज में शामिल नहीं होगा। सभी जगहों पर अंग्रेजी बोलने वाला गाइड साथ रहेगा और तय उम्र तक के लोगों को ट्रैवल इंश्योरेंस भी दिया जाएगा।
अब सवाल है कि इस टूर में किन मशहूर जगहों को देखने का मौका मिलेगा?
इन जगहों पर घूमने का मिलेगा मौका
पटाया में कोरल आइलैंड की सैर कराई जाएगी। बैंकॉक में गोल्डन बुद्ध मंदिर, मार्बल टेंपल, सफारी वर्ल्ड और चाओ फ्राया रिवर क्रूज देखने का मौका मिलेगा। कुआलालंपुर में बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, पुत्रजया और पेट्रोनास ट्विन टावर भी टूर में शामिल हैं।
सिंगापुर में सिटी टूर के साथ सिंगापुर फ्लायर, नाइट सफारी और सेंटोसा आइलैंड घुमाया जाएगा। यूनिवर्सल स्टूडियो और गार्डन्स बाय द बे जाने का खर्च लोगों को खुद देना होगा। अब सवाल है कि इस विदेश यात्रा पर जाने से पहले पासपोर्ट को लेकर किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?
पासपोर्ट की वैधता जरूर जांचें
इस टूर पर जाने के लिए आपका पासपोर्ट भारत लौटने की तारीख से कम से कम 6 महीने तक चालू होना चाहिए। बुकिंग करने के 5 दिन के अंदर PAN कार्ड और पासपोर्ट के पहले व आखिरी पेज की साफ कॉपी IRCTC कार्यालय में जमा करनी होगी।
अगर आप बुकिंग रद्द करते हैं, तो टूर शुरू होने में बचे दिनों के हिसाब से 20% से 100% तक कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ सकता है।