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Newsट्रेंडिंगइंडोनेशिया के जावा सागर में अचानक लापता हुआ जहाज, 243 लोग सवार...तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम

इंडोनेशिया के जावा सागर में अचानक लापता हुआ जहाज, 243 लोग सवार...तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम

इंडोनेशिया के जावा सागर में 243 लोगों को लेकर जा रहा ‘वर्गो ट्रांसपोर्ट 8’ जहाज अचानक लापता हो गया। खराब मौसम के बीच जहाज से संपर्क टूटने के बाद उसकी सही स्थिति का पता नहीं चल सका है। राष्ट्रीय खोज और बचाव एजेंसी ने आखिरी मिली लोकेशन की ओर टीमों को रवाना कर बड़े स्तर पर तलाश शुरू कर दी है।

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Gungun Mishra
Gungun Mishra
UPDATED: Sep 13, 2026 11:48 IST

In Short

  • जावा सागर में ‘वर्गो ट्रांसपोर्ट 8’ जहाज से अचानक संपर्क टूट गया।
  • जहाज पर कुल 243 लोग सवार थे, जिनकी स्थिति को लेकर जानकारी नहीं मिली है।
  • बचाव टीमों को जहाज की आखिरी मिली लोकेशन की ओर रवाना किया गया है।

इंडोनेशिया के जावा सागर में रविवार तड़के एक यात्री जहाज के लापता होने की खबर सामने आई है। खराब मौसम के बीच जहाज का संपर्क अचानक टूट गया। जहाज पर कुल 243 लोग सवार थे। इसके बाद इंडोनेशिया की राष्ट्रीय खोज और बचाव एजेंसी ने बड़े स्तर पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

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‘वर्गो ट्रांसपोर्ट 8’ से टूटा संपर्क

बचाव एजेंसी के मुताबिक लापता जहाज का नाम ‘वर्गो ट्रांसपोर्ट 8’ है। यह जहाज शनिवार को पूर्वी जावा के सुरुबाया शहर से दक्षिण कालीमंतन के बंजारमसिन शहर के लिए रवाना हुआ था। यात्रा के दौरान जहाज को जावा सागर से होकर गुजरना था।

इसी दौरान खराब मौसम के बीच जहाज से संपर्क टूट गया। इसके बाद से जहाज की सही स्थिति को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है।

आखिरी लोकेशन की ओर भेजी गई रेस्क्यू टीम

राष्ट्रीय खोज और बचाव एजेंसी ने कहा है कि जहाज की तलाश के लिए टीमों को उसकी आखिरी मिली लोकेशन की ओर रवाना कर दिया गया है। एजेंसी के मुताबिक बयान जारी किए जाने तक जहाज से दोबारा संपर्क नहीं हो पाया था।

बचाव दल लगातार जहाज की तलाश में जुटे हुए हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यह पता लगाना है कि संपर्क टूटने के बाद जहाज किस दिशा में गया और उसकी मौजूदा स्थिति क्या है।

Image Credit: AajTak

243 लोगों का अब तक नहीं मिला सुराग

जहाज पर 243 लोग सवार थे। संपर्क टूटने के बाद इन यात्रियों को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि जहाज सुरक्षित स्थिति में है या किसी मुश्किल में फंस गया है। बचाव एजेंसियां फिलहाल जहाज तक पहुंचने और उससे जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हैं।

इंडोनेशिया में समुद्री सफर पर बड़ी आबादी निर्भर

करीब 17,000 द्वीपों वाले इंडोनेशिया में समुद्री फेरी आम लोगों के लिए परिवहन का एक अहम साधन है। हवाई यात्रा की तुलना में समुद्री सफर सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने के कारण बड़ी संख्या में लोग इसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं।

हालांकि, जहाजों और समुद्री परिवहन में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन नहीं होने की वजह से इंडोनेशिया में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। फिलहाल ‘वर्गो ट्रांसपोर्ट 8’ की तलाश जारी है और बचाव एजेंसियां उसकी आखिरी लोकेशन के आसपास सर्च ऑपरेशन चला रही हैं।

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Edited By:
Gungun Mishra
Published On:
Sep 13, 2026