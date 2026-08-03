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Newsट्रेंडिंगIndian Railways छात्रों को देता है ये खास सुविधाएं, जानें किन स्टूडेंट्स को मिल सकता है फायदा

Indian Railways छात्रों को देता है ये खास सुविधाएं, जानें किन स्टूडेंट्स को मिल सकता है फायदा

अगर आप स्कूल, कॉलेज या किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ट्रेन से सफर करते हैं, तो भारतीय रेलवे की ये सुविधाएं आपके काम आ सकती हैं। हालांकि, हर छात्र को एक जैसी छूट नहीं मिलती। अलग-अलग श्रेणियों के छात्रों के लिए अलग नियम और रियायतें तय की गई हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 3, 2026 14:34 IST
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In Short

  • रोज ट्रेन से आने-जाने वाले पात्र छात्रों को MST और QST पर रियायत मिल सकती है।
  • 12वीं तक के लड़कों और ग्रेजुएशन तक की छात्राओं को तय शर्तों के साथ मुफ्त मासिक सीजन टिकट की सुविधा मिलती है।
  • UPSC, SSC, एजुकेशनल टूर और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी रेलवे किराए में छूट का प्रावधान है।

Indian Railways student concession: कई छात्र रोज स्कूल या कॉलेज जाने के लिए ट्रेन से सफर करते हैं। ऐसे में यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या भारतीय रेलवे छात्रों को किराए में छूट देता है। इसका जवाब हां है, लेकिन यह सुविधा सभी छात्रों के लिए एक जैसी नहीं होती। रेलवे ने अलग-अलग तरह के छात्रों के लिए अलग नियम बनाए हैं। इनमें रोज आने-जाने के पास, पढ़ाई से जुड़े टूर और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किराए में छूट शामिल है।

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रोज सफर करने वाले छात्रों को सीजन टिकट

जो छात्र हर दिन ट्रेन से स्कूल या कॉलेज आते-जाते हैं, वे मासिक सीजन टिकट यानी MST या तीन महीने वाला क्वार्टरली सीजन टिकट यानी QST बनवा सकते हैं। रेलवे तय नियमों के तहत पात्र छात्रों को इन टिकटों पर छूट देता है। इससे रोज टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती और आने-जाने का खर्च भी कम हो सकता है।

कुछ छात्रों को मुफ्त मासिक पास

रेलवे के नियमों के मुताबिक, 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले लड़कों और ग्रेजुएशन तक पढ़ने वाली लड़कियों को घर से स्कूल या कॉलेज आने-जाने के लिए सेकंड क्लास का मुफ्त मासिक सीजन टिकट मिल सकता है।

यह सुविधा तय शर्तों के साथ अधिकतम 150 किलोमीटर तक की दूरी के लिए दी जाती है। हालांकि, यह मुफ्त पास मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में मान्य नहीं होता। इसका इस्तेमाल घर और पढ़ाई की जगह के बीच आने-जाने के लिए किया जा सकता है।

पढ़ाई से जुड़े टूर पर किराए में छूट

अगर किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज की ओर से छात्रों को एजुकेशनल टूर पर ले जाया जा रहा है, तो रेलवे किराए में छूट देता है। इसके लिए स्कूल या कॉलेज को रेलवे की तय प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

सामान्य वर्ग के छात्रों को सेकंड क्लास और स्लीपर क्लास के बेस किराए में 50 फीसदी तक की छूट मिल सकती है। वहीं, SC और ST छात्रों को इन दोनों क्लास के बेस किराए में 75 फीसदी तक की छूट दी जाती है।

कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी फायदा

रेलवे कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को भी किराए में राहत देता है। UPSC और SSC की मुख्य परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों को तय नियमों के तहत सेकंड क्लास के किराए में 50 फीसदी तक की छूट मिल सकती है।

रिसर्च स्कॉलर्स और दूसरे छात्रों के लिए सुविधा

रेलवे रिसर्च स्कॉलर्स, वर्क कैंप में हिस्सा लेने वाले छात्रों और भारत में पढ़ने वाले कुछ विदेशी छात्रों को भी अलग-अलग शर्तों के तहत छूट देता है। इसके लिए संस्थान का प्रमाण पत्र और जरूरी कागज जमा करने होते हैं।

35 साल तक के रिसर्च स्कॉलर्स को रिसर्च से जुड़ी यात्रा के लिए सेकंड क्लास और स्लीपर क्लास के किराए में 50 फीसदी तक की छूट मिल सकती है।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 3, 2026