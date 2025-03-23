IRCTC Luggage Rules: लिमिट से ज्यादा हुआ सामान, तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना! जानें भारतीय रेलवे के सख्त लगेज नियम

Indian Railway Luggage Limit: रेले का सफर सबसे सस्ता माना जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 2.5 करोड़ लोग रोजाना ट्रेन में सफर करते हैं। सफर में लोग अपने साथ खूब सारा सामान भी ले जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज की तरह ही रेलवे में भी सामान ले जाने की एक तय सीमा (Luggage Limit in Indian Railway) होती है।

अगर आपका सामान तय सीमा से ज्यादा हुआ, तो रेलवे जुर्माना भी लगा सकता है। अगर आप भी ट्रेन में सफर करते है तो, रेलवे के इन नियमों को नजरअंदाज करना यात्रा में परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए सफर से पहले ये जरूरी नियम जान लें। आइए जानते हैं कि ट्रेन में सामान ले जाने की लिमिट क्या है।

Indian Railway में कितनी है Luggage Limit?

वैसे तो रेल में सफर करने वाले लोग अपने साथ मनमाना सामान लेकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन ट्रेन में सफर के दौरान रेलवे ने सामान ले जाने की एक सीमा (Luggage Limit) तय की है। हर यात्री को टिकट के साथ तय वजन तक सामान मुफ्त ले जाने की इजाजत होती है, जो Travel Class के हिसाब से अलग होती है।

AC First Class में 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं।



AC 2-Tier में केवल 50 किलो तक सामान लेकर जाया जा सकता है।



AC 3-Tier, AC Chair Car, Sleeper Class में सिर्फ 40 किलो तक का सामान ही ले जाया जा सकता है।



Second Class में 25 किलो सामान ले जा सकते हैं।



अगर तय वजन से ज्यादा सामान (Indian Railways Fine on Extra Luggage) लेकर सफर करते हैं, तो आपको रेलवे के नियमों के तहत जुर्माना भरना पड़ सकता है।

IRCTC Luggage Booking कैसे बुक करें?

अगर आपका सामान तय सीमा से ज्यादा है, तो भारतीय रेलवे ने इसके लिए भी सुविधा निकाल रखी है। आप अपने सामान को ट्रेन की लगेज वैन (Luggage Van) में बुक करवा सकते हैं। इसमें इस बात का खास ध्‍यान रखने की जरूरत है कि आपका सामान ट्रेन के खुलने से 30 मिनट पहले पार्सल ऑफिस में हर हाल में पहुंच जाए। यात्री टिकट बुक कराते समय भी अपना लगेज एडवांस बुक करा सकते हैं।

बता दें कि लगेज बुकिंग का किराया 30 रुपये है, जो वजन के हिसाब से बढ़ भी सकता है। अगर सामान 100 किलो से ज्यादा हुआ तो आपको एक्सट्रा चार्ज देना पड़ता है।

ये सामान ले जाना मना है? (IRCTC Prohibited Luggage Items)

भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के तहत कुछ वस्तुओं को ट्रेन में ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। ये सामान है ज्वलनशील पदार्थ (Flammable Items), विस्फोटक (Explosives), तेजाब (Acid), खाली गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) और तेज बदबू वाले पदार्थ (Odorous Items)। इन सामानों को न तो यात्री डिब्बों में ले जाया जा सकते है और न ही लगेज वैन में बुक किया जा सकता है। अगर कोई यात्री ऐसे प्रतिबंधित सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।