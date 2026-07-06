अमेरिका में खुला भारतीय ग्रॉसरी स्टोर, पहले ही दिन उमड़ी भीड़; वीडियो वायरल

Indian Grocery Store Crowd: विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए देसी स्वाद और रोजमर्रा का भारतीय सामान बहुत मायने रखता है। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक नए भारतीय ग्रॉसरी स्टोर के खुलने पर यही लगाव साफ नजर आया। पहले ही दिन वहां ऐसा माहौल बन गया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आखिर स्टोर खुलते ही बाहर कैसा नजारा दिखा?

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स्टोर खुलते ही बाहर लगी लंबी लाइन

न्यू जर्सी में एक नए भारतीय ग्रॉसरी स्टोर के उद्घाटन पर पहले ही दिन भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्टोर के बाहर लोगों की लंबी कतारें दिखीं और अंदर भी खरीदारी के लिए काफी भीड़ नजर आई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में दिख रहा है कि लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने पहुंचे हैं। किसी को ताजी सब्जियां चाहिए थीं, तो कोई भारतीय मसाले, आटा, दाल और स्नैक्स खरीदता नजर आया। कई लोगों ने वीडियो देखकर मजाक में इसे “अमेरिकन सब्जी मंडी” तक कह दिया। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका में भारतीय सामान के लिए लोगों में इतना उत्साह क्यों दिखा?

भारतीय सामान के लिए दिखा जबरदस्त क्रेज

अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए ऐसे स्टोर काफी खास होते हैं। यहां उन्हें अपने घर जैसा सामान एक ही जगह मिल जाता है। भारतीय मसाले, दालें, आटा, चावल, स्नैक्स, ताजी सब्जियां और अलग-अलग भारतीय ब्रांड सामान्य अमेरिकी सुपरमार्केट में आसानी से नहीं मिलते।

यही वजह है कि नया स्टोर खुलते ही काफी लोग वहां पहुंच गए। कई लोगों के लिए यह सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि अपने देश के स्वाद से जुड़ने जैसा मौका था। लेकिन वायरल वीडियो पर लोगों की राय एक जैसी नहीं रही, तो सोशल मीडिया पर यूजर्स ने क्या कहा?

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने इसे लेकर मजेदार कमेंट किए। कुछ लोगों ने कहा कि यह नजारा देखकर लग ही नहीं रहा कि वीडियो अमेरिका का है। वहीं कुछ लोगों ने इसे भारत की सब्जी मंडी जैसा बताया।

This Indian store had a grand opening in New Jersey and put parvals on sale for 1.99 and it turned into a battle.



Be honest, Jersey, is this actually normal? pic.twitter.com/G6Te4adaTH — Jammles (@jammles9) July 3, 2026

कुछ यूजर्स ने भीड़ को लेकर सवाल भी उठाए। किसी ने कहा कि लोगों को दूसरों की जगह का ध्यान रखना चाहिए, तो किसी ने इसे ब्लैक फ्राइडे जैसी भीड़ बताया। हालांकि कई लोगों ने कहा कि अमेरिका में भारतीय सामान की इतनी वैरायटी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए लोगों का उत्साह समझ में आता है। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका में भारतीय ग्रॉसरी स्टोर्स की मांग क्यों बढ़ रही है?

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क्यों बढ़ रहे हैं भारतीय ग्रॉसरी स्टोर्स?

अमेरिका में भारतीयों की तादाद बढ़ने के साथ देसी किराना दुकानों की जरूरत भी बढ़ रही है। इन दुकानों पर लोगों को मसाले, दाल, आटा, चावल, स्नैक्स और ताजी सब्जियां जैसी रोजमर्रा की चीजें आसानी से मिल जाती हैं।

इसी वजह से नए भारतीय स्टोर खुलते ही लोग वहां पहुंच जाते हैं। न्यू जर्सी का यह वीडियो सिर्फ भीड़ के कारण चर्चा में नहीं है, बल्कि इसलिए भी लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें विदेश में बसे भारतीयों का अपने खाने और देसी चीजों से जुड़ाव साफ दिखता है।