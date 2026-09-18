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Newsट्रेंडिंगभारत में जल्द आएगी डेंगू की वैक्सीन QDENGA, डॉ रेड्डीज और Takeda ने मिलाया हाथ

भारत में जल्द आएगी डेंगू की वैक्सीन QDENGA, डॉ रेड्डीज और Takeda ने मिलाया हाथ

भारत में डेंगू से बचाव के लिए पहली मंजूर वैक्सीन QDENGA को लाने की तैयारी शुरू हो गई है। Dr Reddy’s और Takeda के बीच हुए समझौते के तहत इसे प्राइवेट मार्केट में उपलब्ध कराया जाएगा। वैक्सीन के 2027 की पहली छमाही में आने की उम्मीद है।

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Sonam
Sonam
UPDATED: Sep 18, 2026 17:47 IST

In Short

  • Dr Reddy’s Laboratories और Takeda Pharmaceutical ने डेंगू वैक्सीन QDENGA को भारत में लाने के लिए समझौता किया है।
  • QDENGA वैक्सीन 2027 की पहली छमाही में भारत में उपलब्ध हो सकती है। इसे 4 से 60 साल के लोगों के लिए मंजूरी मिली है।
  • यह वैक्सीन डेंगू वायरस के चारों प्रकार DENV-1 से DENV-4 से बचाव के लिए बनाई गई है।

भारत में डेंगू से बचाव के लिए पहली मंजूर वैक्सीन QDENGA को लाने की तैयारी तेज हो गई है। Dr Reddy’s Laboratories ने जापान की Takeda Pharmaceutical के साथ एक विशेष समझौता किया है। इसके तहत डॉ रेड्डीज भारत के निजी बाजार में QDENGA वैक्सीन को प्रमोट और डिस्ट्रीब्यूट करेगी।

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यह वैक्सीन भारत में 2027 की पहली छमाही में उपलब्ध होने की उम्मीद है। हालांकि, इसके लिए स्थानीय अधिकारियों से जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होना जरूरी है। QDENGA को जुलाई 2026 में Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) से 4 से 60 साल की उम्र के लोगों के लिए मार्केटिंग ऑथराइजेशन मिला था।

बच्चों और वयस्कों के लिए होगी वैक्सीनेशन सुविधा

समझौते के अनुसार Dr Reddy’s बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए QDENGA वैक्सीन को उपलब्ध कराने का काम करेगी। कंपनी हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के साथ जुड़ाव और बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों में भी भूमिका निभाएगी।

वहीं Takeda भारत के पब्लिक मार्केट में वैक्सीन को प्रमोट और डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार अपने पास रखेगी। इसके अलावा वैक्सीन की कानूनी जिम्मेदारी और मेडिकल व ब्रांड से जुड़े फैसलों की निगरानी भी Takeda के पास रहेगी।

Dr Reddy’s के वैक्सीन पोर्टफोलियो में जुड़ी नई वैक्सीन

Dr Reddy’s के लिए यह समझौता कंपनी के वैक्सीन पोर्टफोलियो को और मजबूत करेगा। कंपनी खुद को भारत की दूसरी सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी बताती है। QDENGA की लॉन्चिंग के लिए कंपनी अपने डॉक्टर नेटवर्क, वैक्सीनेटर, प्राइवेट हेल्थकेयर संस्थानों और देशभर के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इस्तेमाल करेगी।

Dr Reddy’s Laboratories के Global Generics के CEO M.V. Ramana ने कहा कि भारत में पहली मंजूर डेंगू वैक्सीन की शुरुआत देश के हेल्थकेयर सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि Takeda के साथ साझेदारी के जरिए योग्य लोगों तक QDENGA पहुंचाने में मदद मिलेगी।

भारत में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले

कंपनियों के अनुसार भारत में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। रिसर्च के हवाले से बताया गया है कि पिछले दो दशकों में रिपोर्ट किए गए डेंगू मामलों में 11 गुना बढ़ोतरी हुई है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की Virus Research and Diagnostic Laboratory की एक राष्ट्रव्यापी निगरानी स्टडी में पाया गया कि देश के कई हिस्सों में डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप DENV-1 से DENV-4 तक मौजूद हैं। स्टडी में यह भी सामने आया कि 14 में से 1 मरीज में एक से ज्यादा डेंगू सीरोटाइप का संक्रमण पाया गया।

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WHO की प्रीक्वालिफाइड वैक्सीन लिस्ट में शामिल है QDENGA

Takeda के मुताबिक QDENGA को साल 2022 से अब तक 43 देशों में मंजूरी मिल चुकी है। दुनियाभर में इसके 3.2 करोड़ से ज्यादा डोज सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों के जरिए बांटे जा चुके हैं। यह वैक्सीन World Health Organization (WHO) की List of Prequalified Vaccines में भी शामिल है।

QDENGA को TAK-003 के नाम से भी जाना जाता है। यह एक लाइव-अटेन्यूएटेड टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन है, जो डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप से बचाव के लिए बनाई गई है। इसे दो डोज में दिया जाता है, जिनके बीच तीन महीने का अंतर रखा जाता है।

कंपनी के अनुसार इस वैक्सीन के ग्लोबल क्लिनिकल प्रोग्राम में डेंगू प्रभावित आठ देशों के 60 हजार से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। हालांकि, Dr Reddy’s और Takeda ने इस समझौते की वित्तीय जानकारी साझा नहीं की है। फिलहाल दोनों कंपनियों का फोकस भारत में प्राइवेट मार्केट लॉन्च की तैयारी, जागरूकता और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करने पर है।

Edited By:
Sonam
Published On:
Sep 18, 2026