AI से स्टार्टअप तक, सिंगापुर में महाराष्ट्र ने दिखाया दम; 1,500+ ग्लोबल टेक लीडर्स के बीच हुई चर्चा

महाराष्ट्र सरकार के एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर में आयोजित Tech in Asia Conference में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में एंटरप्राइज लीडर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बिल्डर्स, टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव्स, निवेशकों और इनोवेटर्स समेत 1,500 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया।

महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल में राज्य सरकार के Electronics, Information Technology and Artificial Intelligence Department के सचिव वीरेन्द्र सिंह और Maharashtra State Innovation Society (MSInS) के सीईओ डॉ. श्रीकांत पाटिल शामिल रहे। दोनों अधिकारियों को सिंगापुर के सबसे बड़े ओम्नीचैनल मीडिया नेटवर्क SPH Media के निमंत्रण पर सम्मेलन में शामिल होने का मौका मिला।

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AI और टेक्नोलॉजी पर महाराष्ट्र का फोकस

इस साल Tech in Asia Conference की थीम “Lead the Enterprise AI Era” रही। सम्मेलन में AI के व्यावहारिक इस्तेमाल, एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन और नई तकनीकों को बड़े स्तर पर लागू करने के लिए सीमा-पार साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

आमंत्रित वक्ता के तौर पर वीरेन्द्र सिंह ने महाराष्ट्र के विकास एजेंडे में AI और उभरती तकनीकों की बढ़ती भूमिका पर बात की। उन्होंने राज्य के टेक इकोसिस्टम, AI आधारित विकास की संभावनाओं और इनोवेशन, निवेश तथा टेक्नोलॉजी अपनाने में सरकार की भूमिका के बारे में जानकारी दी।

वीरेन्द्र सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की राज्य के टेक और AI इकोसिस्टम को मजबूत करने तथा टेक्नोलॉजी आधारित विकास को बढ़ावा देने की सोच और समर्थन को भी रेखांकित किया।

स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर चर्चा

डॉ. श्रीकांत पाटिल ने महाराष्ट्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की नीतिगत पहल, वित्तीय प्रोत्साहन और इकोसिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम्स की जानकारी दी।

उन्होंने मजबूत सरकारी-उद्योग सहयोग को एक बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने और नई कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी बताया।

इंटरनेशनल सहयोग के रास्ते तलाशे

सम्मेलन के दौरान महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल ने टेक कंपनियों, निवेशकों, उद्यमियों और एंटरप्राइज लीडर्स के साथ संभावित सहयोग को लेकर चर्चा की। बातचीत में AI, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, इनोवेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों पर फोकस रहा।

SPH Media की भारतीय इकाई आश्रययु मीडिया के चेयरमैन सुधाकर अदापा ने कहा कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी से महाराष्ट्र के टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम को वैश्विक मंच पर पेश करने का अवसर मिला।

उन्होंने कहा महाराष्ट्र के पास टेक्नोलॉजी, उद्यमिता और इनोवेशन की मजबूत नींव है। अदापा के मुताबिक, Tech in Asia जैसे मंच सरकार, उद्योग, स्टार्टअप्स और निवेशकों के बीच नए संपर्क और सहयोग के अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभाते हैं।