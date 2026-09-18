Flexicap Funds में बड़ा उलटफेर! किसी ने लार्ज कैप चुना, किसी ने स्मॉल कैप - अगस्त के आंकड़ों में दिखा बड़ा अंतर

फ्लेक्सीकैप फंड्स को Large, Mid और Small Cap शेयरों के बीच निवेश बदलने की आजादी होती है, लेकिन अगस्त 2026 के आंकड़े दिखाते हैं कि फंड मैनेजर इस आजादी का इस्तेमाल बेहद अलग तरीके से कर रहे हैं। बिजनेस टुडे द्वारा ट्रैक किए गए 24 फंड्स के पास कुल ₹5.16 लाख करोड़ का AUM है। इनमें Large Cap का हिस्सा 21.3% से 90.6% और Small Cap का हिस्सा 3.2% से 55.2% तक है।

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AMFI के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में Flexicap फंड्स में ₹5,059.42 करोड़ का निवेश आया। जुलाई में यह आंकड़ा ₹5,231.31 करोड़ था। इसके उलट Large Cap फंड्स से अगस्त में ₹1,147.36 करोड़ की निकासी हुई, जबकि Mid Cap फंड्स में ₹6,989.4 करोड़ का मजबूत निवेश आया।

PPFAS सबसे ज्यादा Large Cap में

Parag Parikh Flexi Cap Fund (PPFAS) के इक्विटी पोर्टफोलियो में Large Cap का हिस्सा सबसे ज्यादा 90.6% है। Franklin का आवंटन 76.1% और HDFC का 74.2% है।

Mid Cap में Capitalmind सबसे आगे है। इसके पोर्टफोलियो में 37.6% Mid Cap शेयर हैं। Motilal Oswal में यह हिस्सा 34.9% और Aditya Birla में 27.2% है। वहीं PPFAS का Mid Cap आवंटन सिर्फ 4.1% है।

Small Cap में AlphaGrep की बड़ी हिस्सेदारी

AlphaGrep Flexicap Fund के इक्विटी पोर्टफोलियो में Small Cap का हिस्सा 55.2% है, जो इस सूची में सबसे ज्यादा है। Old Bridge 50.8% और Bank of India 39.2% के साथ इसके बाद हैं।

AlphaGrep का Large Cap आवंटन सिर्फ 21.3% है, जो सबसे कम है। इसके अलावा इसकी इक्विटी हिस्सेदारी 73.3% है, जो सूची में सबसे कम है। फंड के पास 21.9% कैश भी है, जो सबसे ज्यादा है।

Equity और Debt में भी अलग रणनीति

JioBlackRock Flexicap Fund में इक्विटी का हिस्सा 99.6% है, जबकि Mirae Asset में 99.4% और WhiteOak में 99.2% है। दूसरी ओर Quant Flexi Cap Fund में Debt का आवंटन 29.2% है, जो सबसे ज्यादा है।

Small Cap में सबसे कम आवंटन Kotak Flexicap Fund का 3.2% है। वहीं कुछ फंड्स में रिपोर्टेड Cash आंकड़ा निगेटिव भी है, जैसे Quant में -25.3%, WhiteOak में -6.1% और SBI में -0.6%।

अगस्त के आंकड़े बताते हैं कि ‘Flexicap’ नाम एक जैसी पोर्टफोलियो रणनीति की गारंटी नहीं देता। एक ही कैटेगरी के फंड Large, Mid और Small Cap के साथ-साथ Cash और Debt में भी काफी अलग तरीके से पैसा लगा रहे हैं।