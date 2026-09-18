Tata Motors vs Ashok Leyland: किस ऑटो शेयर में ज्यादा तेजी की संभावना?

टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल कारोबार भारत के ऑटो बाजार में लंबे समय की मजबूत कहानी बना हुआ है। हालांकि, टाटा ग्रुप में चल रही नेतृत्व और गवर्नेंस से जुड़ी अनिश्चितता के कारण निवेशक फिलहाल सतर्क हैं।

बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल ने कहा कि Tata Motors Passenger Vehicles उन्हें पसंद है, लेकिन इसका असर तुरंत शेयर की चाल में दिखने की उम्मीद नहीं है।

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EV बाजार में Tata Motors की मजबूत पकड़

एक्सपर्ट के मुताबिक Tata Motors अभी भी भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बाजार में मजबूत स्थिति में है। उनके अनुसार, कंपनी के पास देश के कुल EV बाजार का 50% से ज्यादा हिस्सा है। EV सेगमेंट में यह पकड़ और पैसेंजर व्हीकल बाजार में Mahindra & Mahindra के साथ मुकाबला कंपनी की लंबी अवधि की ग्रोथ कहानी को सपोर्ट करता है।

हालांकि, एक्सपर्ट का कहना है कि Tata Group में नेतृत्व को लेकर बनी अनिश्चितता फिलहाल शेयर पर दबाव डाल सकती है। उन्होंने कहा कि जब तक यह मामला स्पष्ट नहीं होता और यह साफ नहीं हो जाता कि ग्रुप में किसकी क्या भूमिका होगी, तब तक टाटा ग्रुप के शेयरों में बड़ी हलचल की उम्मीद कम है।

Tata Motors में धैर्य की जरूरत

सावधानी के बावजूद एक्सपर्ट ने टाटा मोटर्स से निकलने की सलाह नहीं दी। उन्होंने कहा कि अगर निवेशक के पास शेयर है, तो फिलहाल उसे होल्ड किया जा सकता है। उनके मुताबिक, बाजार में आने वाली खबरों का असर कीमतों में काफी हद तक जल्दी शामिल हो जाता है और मौजूदा जोखिमों को बाजार पहले ही काफी हद तक पचा चुका है।

एक्सपर्ट के अनुसार, अगर शेयर ₹348 के ऊपर मजबूती बनाए रखता है, तो इसमें आगे ₹400 और फिर ₹440 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस तेजी के लिए काफी समय लग सकता है और निकट अवधि में इन स्तरों तक पहुंचने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

Ashok Leyland में दिखा तेज चाल का सेटअप

मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल ने Ashok Leyland को शॉर्ट टर्म में तेज चाल दिखाने वाला शेयर बताया। हालिया करेक्शन के बाद उनका कहना है कि स्टॉक फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। उन्होंने इसके लिए ₹180 का शॉर्ट टर्म टारगेट बताया है।

एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर शेयर ₹186 के ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट देता है और इस स्तर के ऊपर टिकता है, तो इसमें ₹224 तक की तेजी इसी तिमाही में देखने को मिल सकती है।