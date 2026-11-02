India-EU FTA: दिसंबर में साइन होगा ट्रेड समझौता, भारत के इन सेक्टर्स को मिलेगा फायदा

भारत और यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दोनों पक्षों के बीच यह समझौता दिसंबर में साइन होना है। इससे भारत के कई कारोबारों के लिए यूरोपीय बाजार में नए मौके खुल सकते हैं। खासकर एक्सपोर्ट से जुड़े सेक्टर्स को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। अब सवाल है कि इस समझौते को लागू करने की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और किन कारोबारों के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं।

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दिसंबर में साइन होगा FTA, ब्रसेल्स में हुई अहम बातचीत

कॉमर्स मिनिस्ट्री ने सोमवार, 2 नवंबर को बताया कि कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने पिछले हफ्ते ब्रसेल्स का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने यूरोपियन कमीशन के कई बड़े अधिकारियों से मुलाकात की।

इनमें ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी विभाग की डिटे जूल जोर्गेनसन, इंटरनेशनल पार्टनरशिप विभाग के कोएन डोएन्स और टैक्सेशन एंड कस्टम्स यूनियन विभाग के गेरासिमोस थॉमस शामिल थे।इन बैठकों में भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करने की तैयारियों और उससे जुड़ी दिक्कतों पर चर्चा हुई।

कस्टम्स नियमों को आसान बनाने पर जोर

बैठकों में कस्टम्स कोऑपरेशन, ट्रेड को आसान बनाने और FTA को लागू करने से जुड़े मुद्दों पर खास ध्यान दिया गया।

दोनों पक्षों ने माना कि कारोबार को आसान बनाने के लिए कस्टम्स की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होनी चाहिए। साथ ही इन प्रक्रियाओं में डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ाना भी जरूरी है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक, इससे कंपनियों की ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करने और कानूनी तरीके से होने वाले व्यापार में सामान की आवाजाही आसान बनाने में मदद मिलेगी।

लेदर, टेक्सटाइल और ज्वेलरी सेक्टर को मिलेगा फायदा

भारत और यूरोपीय यूनियन ने 27 जनवरी को FTA की बातचीत पूरी होने का ऐलान किया था। अब इस समझौते को दिसंबर में साइन किया जाना है।

इस समझौते के तहत भारत के कई लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स को यूरोपीय बाजार में ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा।

इनमें लेदर, टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर शामिल हैं। इसका मतलब है कि इन सेक्टर्स के भारतीय प्रोडक्ट्स को बिना इंपोर्ट ड्यूटी के यूरोपीय बाजार में पहुंचने का मौका मिलेगा।

इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए कारोबार के नए अवसर खुल सकते हैं।

डायमंड इंडस्ट्री के साथ भी हुई चर्चा

ब्रसेल्स दौरे के दौरान राजेश अग्रवाल ने डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े स्टेकहोल्डर्स से भी मुलाकात की। इनमें एंटवर्प के डायमंड कारोबार से जुड़े प्रतिनिधि शामिल थे।

इस बैठक में ग्लोबल डायमंड सप्लाई चेन, सर्टिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।इसके अलावा भारत के बढ़ते डायमंड मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से पैदा होने वाले कारोबारी मौकों पर भी बातचीत हुई।

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भारत और बेल्जियम के बीच बढ़ेगा सहयोग

भारत और बेल्जियम ने जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक अहम क्षेत्र के तौर पर चुना है।एंटवर्प, मुंबई और सूरत को डायमंड कारोबार के बड़े सेंटर के रूप में पहचान मिली है।

दोनों देशों के बीच इस सेक्टर में सहयोग बढ़ने से डायमंड ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कारोबारों के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं।