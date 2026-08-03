अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट! अरुणाचल, बिहार समेत कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी जारी

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे देश के कई हिस्सों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है। कुछ राज्यों में हेवी से वेरी हेवी रेनफॉल की संभावना जताई गई है, जबकि कई जगहों पर हेवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब जानते हैं कि किन-किन राज्यों में बारिश का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है।

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इन राज्यों में हेवी से वेरी हेवी रेनफॉल का अनुमान

अगले 24 घंटे में अरुणाचल प्रदेश, बिहार और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में अलग-अलग जगहों पर हेवी से वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। इन इलाकों में तेज बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए खास तौर पर भारी बारिश का अनुमान जारी किया है।

नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी बारिश का असर

अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, असम एंड मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अलग-अलग जगहों पर हेवी रेनफॉल होने की संभावना जताई गई है। नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है।

हिमाचल से जम्मू-कश्मीर तक बारिश का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में भी हेवी रेनफॉल का अनुमान है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के दौरान लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होगी।

उत्तर भारत के इन राज्यों में भी होगी बारिश

हरियाणा, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में अलग-अलग जगहों पर हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में बारिश का असर कई इलाकों में दिखाई दे सकता है।

मध्य और पश्चिमी भारत में भी हेवी रेनफॉल का अनुमान

छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कोंकण एंड गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हेवी रेनफॉल की संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों में बारिश के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।

दक्षिण भारत के राज्यों में भी बारिश जारी रहेगी

कोस्टल कर्नाटक, केरल एंड माहे, साउथ इंटीरियर कर्नाटक और तमिलनाडु पुडुचेरी एंड कराईकल में भी अलग-अलग जगहों पर हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए अगले 24 घंटे का रेन अलर्ट जारी किया है।