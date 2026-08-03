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Newsट्रेंडिंगमानसून में राजस्थान घूमने का है प्लान? इन 3 ट्रिप्स को अपनी लिस्ट में जरूर रखें

मानसून में राजस्थान घूमने का है प्लान? इन 3 ट्रिप्स को अपनी लिस्ट में जरूर रखें

हर बार Monsoon में पहाड़ों का ही प्लान क्यों? इस बार राजस्थान की हरियाली, झीलें और किले आपका ट्रिप यादगार बना सकते हैं। अगर आप 3–4 दिन की छुट्टियों में कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये तीन ट्रिप्स आपकी लिस्ट में जरूर होने चाहिए।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 3, 2026 15:39 IST
AI Generated Image

In Short

  • Monsoon में घूमने के लिए उदयपुर और माउंट आबू सबसे बेहतरीन 3–4 दिन का ट्रिप माना जाता है।
  • * बूंदी और कुंभलगढ़ History, Forts और हरियाली पसंद करने वालों के लिए शानदार विकल्प हैं।
  • * कम समय में Weekend Trip के लिए अलवर और सरिस्का Tiger Reserve बेहतरीन ऑप्शन है।

बारिश का मौसम आते ही ज्यादातर लोग पहाड़ों की तरफ घूमने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन अगर आप इस बार कुछ अलग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो राजस्थान भी मॉनसून में बेहद खूबसूरत नजर आता है। बारिश के बाद यहां की झीलें पानी से भर जाती हैं, अरावली की पहाड़ियां हरी हो जाती हैं और गर्मी की जगह मौसम काफी सुहाना हो जाता है। ऐसे में मॉनसून के दौरान राजस्थान की ये तीन ट्रिप आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती हैं।

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उदयपुर और माउंट आबू: मॉनसून का शानदार कॉम्बिनेशन

अगर आप तीन से चार दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो उदयपुर और माउंट आबू का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा माना जाता है। उदयपुर में मॉनसून पैलेस से बादलों के बीच पूरे शहर और आसपास की पहाड़ियों का खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। बारिश के दौरान यहां का सनसेट और भी आकर्षक हो जाता है।

इसके अलावा लेक पिछोला की बोट राइड और फतेह सागर लेक के किनारे घूमने का एक्सपीरियंस भी काफी शानदार रहता है। शाम के समय झील के पास बने कैफे और लोकल फूड का मजा भी लिया जा सकता है।

वहीं माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है। मॉनसून में यहां मिस्ट, हरियाली और ठंडी हवाओं की वजह से मौसम बेहद रोमांटिक हो जाता है। नक्की लेक, गुरु शिखर और सनसेट पॉइंट यहां की सबसे मशहूर जगहें हैं। बारिश के समय सड़क पर ड्राइव करते हुए भी शानदार नेचर व्यू देखने को मिलते हैं।

बूंदी और कुंभलगढ़: हिस्ट्री के साथ नेचर का मजा

अगर आपको हिस्ट्री और प्राकृतिक नजारे दोनों पसंद हैं, तो बूंदी और कुंभलगढ़ की ट्रिप अच्छा विकल्प हो सकती है। बूंदी का तारागढ़ फोर्ट और यहां की प्रसिद्ध बावड़ियां बारिश के बाद और भी आकर्षक दिखाई देती हैं। शहर की पुरानी गलियां और नीले रंग के मकान फोटोग्राफी के लिए भी बेहतरीन हैं।

वहीं कुंभलगढ़ फोर्ट के आसपास की अरावली हिल्स मॉनसून में पूरी तरह हरियाली से ढक जाती हैं। यहां सीनिक ड्राइव और ट्रैकिंग का मजा लिया जा सकता है। कम भीड़ और शांत माहौल की वजह से यह ट्रिप बाकी मशहूर जगहों से थोड़ा अलग एक्सपीरियंस देती है।

अलवर और सरिस्का: वीकेंड के लिए परफेक्ट ट्रिप

अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है और केवल वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो अलवर और सरिस्का टाइगर रिजर्व अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मॉनसून के दौरान यहां का जंगल हरा-भरा हो जाता है और रास्तों के आसपास छोटे झरने भी दिखाई दे सकते हैं।

अलवर में बाला किला और सिटी पैलेस भी घूम सकते हैं। वहीं सरिस्का में जंगल सफारी, बर्ड वॉचिंग और नेचर फोटोग्राफी का मजा लिया जा सकता है। नेचर और वाइल्डलाइफ पसंद करने वालों के लिए यह छोटी लेकिन यादगार ट्रिप साबित हो सकती है।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 3, 2026