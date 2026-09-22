IIT बॉम्बे छात्र साहिल वाकोडे मौत केस में नया CCTV फुटेज आया सामने, परीक्षा हॉल की घटना जांच के घेरे में

IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के मामले में एक नया CCTV फुटेज सामने आया है। इसमें परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के आरोप में साहिल से पूछताछ और बाद में उन्हें परीक्षा हॉल से बाहर ले जाते हुए दिखाया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच इस फुटेज की जांच कर रही है, ताकि साहिल की मौत से पहले की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।

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CCTV फुटेज में क्या आया सामने?



परीक्षा हॉल और उसके आसपास के गलियारों में लगे कैमरों में 18 सितंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे से 12:45 बजे के बीच की गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं। उस समय परीक्षा खत्म होने वाली थी।

फुटेज में साहिल से मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के आरोप में पूछताछ की जा रही है। इसके बाद उन्हें परीक्षा हॉल से बाहर ले जाते हुए देखा गया है।

परीक्षा हॉल से हॉस्टल तक की गतिविधियों की जांच



मुंबई क्राइम ब्रांच यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा हॉल छोड़ने के बाद साहिल कहां-कहां गए थे।

अब तक की जांच के अनुसार, साहिल दोपहर करीब 1:25 बजे अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचे थे। परीक्षा स्थल से हॉस्टल तक उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए कैंपस और हॉस्टल के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है।

18 सितंबर को हॉस्टल में मृत मिले थे साहिल



साहिल वाकोडे IIT बॉम्बे के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में BTech के दूसरे वर्ष के छात्र थे। 18 सितंबर को वह अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाए गए थे।

उनकी मौत के बाद IIT बॉम्बे कैंपस में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। साहिल के परिवार ने जाति आधारित उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

इसके बाद मुंबई पुलिस ने SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। बाद में जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। परिवार के आरोपों की जांच जारी है और अब तक ये साबित नहीं हुए हैं।

IIT बॉम्बे ने अपने पहले बयान पर मांगी थी माफी



IIT बॉम्बे ने पहले कहा था कि साहिल परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने सवालों के जवाब जानने के लिए प्रश्न पत्र ChatGPT पर अपलोड किया था।

हालांकि, संस्थान ने बाद में अपने पहले बयान के लिए माफी मांगी थी। संस्थान ने कहा था कि जांच पूरी होने से पहले साहिल की मौत से पहले की परिस्थितियों को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

प्रोफेसर डूला के समर्थन में आया फैकल्टी फोरम



इस बीच, IIT बॉम्बे फैकल्टी फोरम ने प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला का समर्थन किया है। फोरम के मुताबिक, डूला परीक्षा के दौरान निरीक्षक की जिम्मेदारी निभा रहे थे और उन्होंने संस्थान की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया था।

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प्रतीकात्मक तस्वीर

फोरम ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए डूला को डीन (प्रशासनिक मामलों) के पद से अस्थायी रूप से मुक्त किया गया था।

फैकल्टी फोरम ने डूला के अकादमिक रिकॉर्ड का भी समर्थन किया है और उनके समर्थन में कैंपस में मार्च निकालने की घोषणा की है।